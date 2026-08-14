«Смоляной» вор / © Патрульная полиция Киева

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В Святошинском районе Киева произошло необычное ограбление. Человек залез в бочку со смолой, чтобы стать незаметным, а дальше пошел воровать продукты в магазине.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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По данным правоохранителей, к ним обратилась женщина, которая сообщила о неизвестном мужчине, разбившем окна лицея, где находился продуктовый магазин.

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Патрульные разыскали предполагаемого грабителя. У мужчины был с собой мешок с награбленным. Во время разговора он признался в ограблении магазина, убежав от охранников.

Мужчина задержан. Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК и возбудили уголовные производства по ч. 4 ст. 186 (Грабёж, совершенный в условиях военного положения) и по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

© Патрульная полиция Киева

© Патрульная полиция Киева

Напомним, в Одессе мужчина ограбил женщину после интимной встречи. История началась в сентябре 2023 года. Женщина разместила анкету на сайте интим-услуг, на которую отозвался 36-летний мужчина.

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