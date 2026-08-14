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- Киев
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«Сам дома» по-киевски: мужчина искупался в бочке со смолой и полез грабить магазин — чем это кончилось
Необычного вора задержали. У мужчины был с собой мешок с награбленным. Во время разговора он признался в ограблении магазина.
В Святошинском районе Киева произошло необычное ограбление. Человек залез в бочку со смолой, чтобы стать незаметным, а дальше пошел воровать продукты в магазине.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
По данным правоохранителей, к ним обратилась женщина, которая сообщила о неизвестном мужчине, разбившем окна лицея, где находился продуктовый магазин.
Патрульные разыскали предполагаемого грабителя. У мужчины был с собой мешок с награбленным. Во время разговора он признался в ограблении магазина, убежав от охранников.
Мужчина задержан. Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК и возбудили уголовные производства по ч. 4 ст. 186 (Грабёж, совершенный в условиях военного положения) и по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ.
Напомним, в Одессе мужчина ограбил женщину после интимной встречи. История началась в сентябре 2023 года. Женщина разместила анкету на сайте интим-услуг, на которую отозвался 36-летний мужчина.