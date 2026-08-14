Квартири продавали двічі: у Києві викрили аферу на понад 175 млн грн

Афера з нерухомістю в Києві / © Генеральний прокурор Руслан Кравченко

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У Києві правоохоронці викрили масштабну схему шахрайства з нерухомістю у новобудові Печерського району. За даними слідства, учасники схеми повторно продавали квартири, які вже належали інвесторам або державному банку. Загальна сума встановлених збитків перевищила 175 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

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За словами Кравченка, організатором схеми слідство вважає колишнього депутата Дніпровської міської ради, який набув корпоративні права групи компаній із недобудованими об’єктами в центрі столиці, зокрема житловим комплексом на Печерську.

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На момент встановлення контролю над компаніями більшість квартир у будинку вже була продана інвесторам, а майнові права на ще 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків України. Попри це, фігуранти, за версією слідства, фактично розпоряджалися всією нерухомістю.

50 квартир державного банку продали

Для повторного продажу квартир, які належали банку, фігуранти, як стверджує прокуратура, змінювали технічні характеристики об’єктів та використовували підроблені документи. У результаті 50 квартир відчужили на користь третіх осіб, а збитки державного банку перевищили 164 млн грн.

«Одні й ті самі квартири продавали двічі. Змінювали технічні характеристики приміщень, використовували підроблені документи та переоформлювали майнові права на нових покупців», — заявив Кравченко.

Ще вісім квартир повторно продали за аналогічною схемою. Їхні майнові права вже належали фізичним особам, які заплатили за житло, однак згодом ті самі квадратні метри оформили на інших покупців.

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Будинок змінив навіть поверховість

За даними слідства, зловмисники також намагалися ускладнити встановлення прав законних власників. Зокрема, була змінена юридична адреса житлового комплексу.

Крім того, запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим, що, за версією правоохоронців, також могло використовуватися для маніпуляцій із нерухомістю та документами.

Незаконно отримані кошти, як стверджує прокуратура, обготівковували, переводили через підконтрольні підприємства та вкладали у придбання майна й інші будівельні проєкти.

Підозри отримали дев’ять осіб

У межах кримінального провадження про підозру повідомили дев’ятьом людям — організатору та вісьмом його можливим спільникам.

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Їм інкримінують шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а також використання підроблених документів. Питання щодо обрання запобіжних заходів наразі вирішується.

Водночас слідство не виключає, що встановлена сума збитків може бути не остаточною.

«Перевіряємо інформацію про інші можливі подвійні продажі, встановлюємо повну кількість потерпілих та рух незаконно отриманих коштів», — повідомив Кравченко.

За його словами, прокуратура має встановити всі епізоди, повернути нерухомість законним власникам та притягнути до відповідальності всіх причетних до схеми.

Нагадаємо, раніше кіберполіцейські викрили 55-річного мешканця Київської області, якого підозрюють у масштабному шахрайстві з банківськими картками іноземців.

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