В Киеве мошенник выманил у пенсионерки почти миллион гривен, прикрываясь СБУ: как действовала схема

Мошенник, который обманул 81-летнюю киевлянку / © Киевская городская прокуратура

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В Киеве мошенники, представляясь работниками СБУ, выманили у 81-летней пенсионерки 1 млн гривен.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры Киева 24-летнему киевлянину сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

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Установлено, что 81-летней женщине позвонили и сообщили, что она подозревается в государственной измене и финансировании страны-агрессора из-за покупки лекарств в аптеке, произведенных в РФ. Следовательно, в отношении нее расследуется производство по коллаборационной деятельности.

Потерпевшая, чтобы снять все вопросы так называемых правоохранителей, согласилась на сотрудничество. Ей приказали собрать все ее сбережения положить в пакеты (отдельно каждую валюту) и передать сотруднику СБУ, который якобы приедет за ними. Таким образом, у женщины выманили 9300 долларов США, 4000 евро и 320 000 тыс. грн в общей сложности почти 1 млн грн.

В столице мошенник обманул 81-летнюю киевлянку / © Полиция Киева

В столице мошенник обманул 81-летнюю киевлянку / © Полиция Киева

В столице мошенник обманул 81-летнюю киевлянку / © Полиция Киева

За деньгами к пострадавшей пришла другая бабушка, которую мошенники использовали, убедив, что она также помогает СБУ.

Все деньги женщина передала 24-летнему подозреваемому, который в тот же день перевел их на криптосчет организатора мошеннической схемы.

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Напомним, полицейские Киева предостерегают жителей от новых мошеннических схем. Аферисты звонят по телефону гражданам, представляются работниками СБУ или полиции и применяют жесткое психологическое давление, выманивая средства.

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