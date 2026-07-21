Небо над столицей резко изменится: синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киеве 21 июля

Киев / © УНИАН

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Во вторник, 21 июля, жителей столицы и Киевской области ждет комфортная и сухая погода.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что в течение суток будет переменная облачность, однако осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть с запада с умеренной скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура в регионе будет вполне летней, но без чрезмерной жары. Температура воздуха по области днем будет колебаться от +23 до +28 градусов тепла, а в Киеве — от +25 до +27 градусов тепла.

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По данным метеопортала Sinoptik в Киеве 21 июля небо будет затянуто облаками только ночью, утром оно прояснится и будет ясным до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха днём будет колебаться от +21 до +25 градусов тепла.

Погода в Киеве 21 июля

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 21 июля.

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