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Небо над столицей резко изменится: синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киеве 21 июля
Синоптики прогнозируют приятную теплую погоду и ясное небо в столице и Киевской области 21 июля.
Во вторник, 21 июля, жителей столицы и Киевской области ждет комфортная и сухая погода.
В Украинском гидрометцентре сообщают, что в течение суток будет переменная облачность, однако осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть с запада с умеренной скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Температура в регионе будет вполне летней, но без чрезмерной жары. Температура воздуха по области днем будет колебаться от +23 до +28 градусов тепла, а в Киеве — от +25 до +27 градусов тепла.
По данным метеопортала Sinoptik в Киеве 21 июля небо будет затянуто облаками только ночью, утром оно прояснится и будет ясным до самого вечера. Осадков не ожидается.
Температура воздуха днём будет колебаться от +21 до +25 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 21 июля.
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