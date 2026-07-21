- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 318
- Час на прочитання
- 1 хв
Небо над столицею різко зміниться: синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 21 липня
Синоптики прогнозують приємне тепло та ясне небо, у столиці та Київській області 21 липня.
У вівторок, 21 липня, мешканців столиці та Київської області очікує комфортна й суха погода.
В Українському гідрометцентрі повідомляють, що протягом доби спостерігатиметься мінлива хмарність, проте жодних опадів синоптики не прогнозують. Вітер дутиме із західного напрямку зі помірною швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Температурні показники в регіоні будуть цілком літніми, але без надмірної спеки. Температура повітря по області вдень коливатиметься від +23 до +28 градусів тепла, а у Києві від +25 до +27 градусів тепла.
За даними погодного порталу Sinoptik у Києві 21 липня небо буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів.
Температура повітря вдень коливатиметься від +21 до +25 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 21 липня.
Читайте також:
Гороскоп на 21 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба бути готовим до сюрпризів долі
Де буде спека до +35 °C, а де зливи із градом: прогноз погоди на 20-26 липня
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.