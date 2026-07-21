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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Київ
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Небо над столицею різко зміниться: синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 21 липня

Синоптики прогнозують приємне тепло та ясне небо, у столиці та Київській області 21 липня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Київ

Київ / © УНІАН

У вівторок, 21 липня, мешканців столиці та Київської області очікує комфортна й суха погода.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що протягом доби спостерігатиметься мінлива хмарність, проте жодних опадів синоптики не прогнозують. Вітер дутиме із західного напрямку зі помірною швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температурні показники в регіоні будуть цілком літніми, але без надмірної спеки. Температура повітря по області вдень коливатиметься від +23 до +28 градусів тепла, а у Києві від +25 до +27 градусів тепла.

За даними погодного порталу Sinoptik у Києві 21 липня небо буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів.

Температура повітря вдень коливатиметься від +21 до +25 градусів тепла.

Погода у Києві 21 липня / © скриншот

Погода у Києві 21 липня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 21 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
318
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