РФ вдарили по підприємствах Києва, відомих ще від СРСР: Флеш вказав на логіку ворога

Атака на Київ 19 липня / © Управління ДСНС Києва

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Під час чергової нічної ракетної атаки російські війська завдали балістичних ударів по підприємствах Києва, які працюють ще з радянських часів.

Про це заявив військовий фахівець з систем РЕБ і зв’язку, колишній радник міністра оборони і новий радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони, Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, з міркувань безпеки точні локації влучань не розголошуються. Водночас, оцінюючи характер обстрілів промислових об’єктів столиці, Сергій Флеш виділив чотири основні сценарії, якими керується розвідка противника:

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1. «Флеш» певен, що якщо підприємство дійсно займається чимось критично важливим і військовим, це виробництво буде під землею. Атакувати його марно і ворог це розуміє.

2. За словами радника президента, багато підприємств заробляли за рахунок оренди і здавали свої приміщення субпідрядникам.

«Території величезні, цілі гектари. У якомусь орендованому цеху розміром 10 на 20 метрів можуть робити щось дрібне на субпідряді. Якісь антени для РЕБ, пропелери для FPV. Керівництво заводу взагалі не знає про це. Інформація витікає до ворога, і підприємство отримує удар», — каже експерт.

3. Ще один варіант, на думку «Флеша», коли хтось використовує територію заводу як тимчасовий безкоштовний склад «для того, що там зберігати не можна».

4. Промисловий об’єкт у межах Києва є зручним приводом для обстрілу міста з метою залякування.

«Підприємство може взагалі нічого не робити, головне, що воно в Києві. Київ треба залякувати. Завод чудовий привід для цього», — пояснив експерт.

«Флеш» наголосив, що агентура ворога працює, тому потрібно бути дуже обережними та не допускати помилок.

Атака РФ по Києву — останні новини

Нагадаємо, вночі 19 липня Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами. Від російського обстрілу постраждали п’ять районів столиці. В одному із них палав багатоповерховий житловий будинок. Одна людина загинула, 16 — отримали поранення.

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Зокрема, під час нічного ракетного удару по столиці станція «Лук’янівська» вже увосьме за час повномасштабної війни зазнала пошкоджень.

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