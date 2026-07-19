Загроза блекауту в Києві: експерт попередив про нову тактику ударів РФ

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Якщо російські окупаційні війська збережуть свою нинішню тактику та взимку зосередять більшість масованих повітряних ударів на Києві, захистити енергетичну інфраструктуру столиці буде вкрай складно.

Про це в етері телеканалу «Київ24» заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За словами експерта, підготовка до такого складного сценарію має розпочатися негайно. При цьому зусиль лише київської мерії буде недостатньо — до процесу підготовки та захисту міста повинні оперативно долучитися центральні органи влади, а також великі державні компанії.

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«В Києві зосереджені ключові органи управління державою та об’єкти критичної інфраструктури загальнонаціонального значення», — наголосив Володимир Омельченко, пояснюючи особливу вразливість та стратегічну важливість столичної енергосистеми.

Фахівці зазначають, що концентровані удари РФ по одному регіону здатні створити надмірне навантаження на систему протиповітряної оборони та локальні енергетичні вузли, тому протидія цій загрозі потребує координації на найвищому державному рівні.

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