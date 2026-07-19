Удар балістикою по Києву: кількість постраждалих зросла, на місцях працюють рятувальники (фото)

Атака на Київ 19 липня / © ДСНС

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Внаслідок чергової масованої атаки російських окупантів на Київ загинула одна людина, ще щонайменше 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє ДСНС у Telegram.

Наразі екстрені служби та рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки ударів одразу на кількох локаціях міста. Осередки уражень зафіксовано у трьох районах столиці:

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Солом’янському ,

Деснянському ,

Шевченківському.

Наслідки атаки на Київ 19 липня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київ 19 липня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київ 19 липня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київ 19 липня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київ 19 липня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київ 19 липня / © ДСНС

Роботи тривають у Шевченківському районі, де вогнеборці локалізували пожежі нежитлових будівель та на відкритій території, а також у Солом’янському районі на місці пошкодження 5-поверхового житлового будинку.

У Деснянському районі та за однією з адрес у Солом’янському — пожежі ліквідовані.

Наслідки атаки на Київ 19 липня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київ 19 липня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київ 19 липня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київ 19 липня / © ДСНС

У Головному управлінні ДСНС зазначають, що роботи на місцях прильотів та падіння уламків тривають у посиленому режимі. Інформація щодо масштабів руйнувань та точної кількості постраждалих постійно уточнюється та оновлюється.

Нагадаємо, Росія у ніч проти 19 липня атакувала Київ балістичними ракетами. Протягом ночі по Києву було застосовано, ймовірно, рекордну кількість балістичного/гіперзвукового озброєння:

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з Брянської області було застосовано близько 30х БР Іскандер-М/С-400;

з Курської області було застосовано близько 10х гіперзвукових ракет типу «Циркон»;

також вперше було застосовано дві гіперзвукові ракети типу «Циркон» по Києву з району «Міллєрово».

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