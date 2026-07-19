Російська атака на Київ: біля кінотеатру «Київська Русь» значні руйнування

Руйнування поблизу кінотеатру «Київська Русь» / © Управління ДСНС Києва

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У Києві внаслідок нічної російської атаки зафіксували значні руйнування поблизу кінотеатру «Київська Русь». Найбільших пошкоджень зазнала будівля, розташована поруч із кінотеатром.

Про це повідомляють з місця події «Київ24».

У Києві фіксують руйнування біля кінотеатру «Київська Русь»

Вибухова хвиля частково зруйнувала дах та другий поверх споруди поруч із кінотеатром, вибила вікна, а також суттєво понівечила фасад.

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Крім того, руйнувань зазнали будівля прокуратури, житлові будинки, що розташовані навпроти, та понад десять автомобілів, частина з яких повністю згоріла.

Обстріл також завдав шкоди міській інфраструктурі. Зокрема, уламками засипало трамвайні колії та було пошкоджено контактну мережу.

Наразі територія навколо місця влучання залишається перекритою. Там продовжують працювати правоохоронці, комунальні та аварійні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Що розповіли кияни про сьогоднішню атаку

Нагадаємо, Київ оговтується після чергової масованої нічної ракетної атаки з боку Росії. Місцеві жителі діляться спогадами про пережите та масштабами руйнувань. Для багатьох киян цей обстріл став одним із найближчих і найпотужніших за весь час повномасштабної війни.

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Зокрема, житель Лук’янівки Мирослав розповів, що вибух стався приблизно за 150 метрів прямо навпроти його будинку, внаслідок чого вилетіли вікна та була пошкоджена автівка.

Інший містянин, Андрій, під час атаки перебував із рідними в коридорі квартири. Вибухова хвиля повністю вибила в його оселі вікна, а також суттєво пошкодила ремонт, меблі та побутову техніку.

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