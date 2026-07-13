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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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292
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Скільки будинків у Києві можуть залишитися без тепла взимку та які райони під загрозою: експерт відповів

За словами експерта, в Києві взимку 2500 будинків можуть залишитися без опалення після ударів РФ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Опалювальний сезон зими 2026-2027 у Києві

Опалювальний сезон зими 2026–2027 у Києві / © ТСН

У Києві до будинків, які живляться від ТЕЦ, не встигнуть до зими встановити 100% резервних джерел тепла. Тому 2500 будинків можуть опинитися без опалення у разі нових ударів РФ.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на подкасті «Енергобудні» YouTube-каналу народного депутата Андрія Жупанина.

«Якщо бути чесним, зарезервувати потужності теплоцентралей повноцінно до цього опалювального сезону не вдасться. Не буде ситуації, що як уразили ТЕЦ — щось інше одразу включилося. І не буде цієї ситуації для 20–25% київських будинків. 75% київських будинків матимуть альтернативне джерело тепла, якщо ТЕЦ уражена, а 25% — не матимуть», — каже він.

За словами експерта, причина такої ситуації — особливості побудови системи теплопостачання, яку проєктували в 1960-ті роки минулого століття. Харченко уточнив, що йдеться про приблизно 2500 багатоповерхових будинків, які не матимуть резервного опалення.

«Виходячи з того, як побудована теплова система Києва, яку будували 60 років, виходячи з того, які є технічні реальні можливості, от десь плюс-мінус 2500 будинків у Києві не матимуть резервного джерела тепла. Це те, що, на мою думку, факт… Це значна частина правобережжя і частина лівого берега (Києва — Ред.)», — сказав він.

«На мою думку, в зоні ризику (залишитися без опалення — Ред.) — Голосієво, Печерськ. Це частина лівого берега, яка залежить від ТЕЦ-4. Там люди знають, хто це», — додав експерт.

Раніше ми писали, які міста ризикують залишитися без тепла та світла цієї зими.

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Дата публікації
Кількість переглядів
292
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