Деякі заправки в Україні зачинятимуться на ніч: що відомо про нові правила

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Одна мережа АЗК змінює правила та графік роботи у декількох регіонах України через погіршення безпекової ситуації та загрозу масованого обстрілу.

Про це повідомили у пресслужбі мережі АЗК «WOG».

Заправки зачинятимуть на ніч — що відомо

За інформацією пресслужби, від 1 липня особливий режим починає діяти на заправках у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях, а також на частині АЗК Полтавської області.

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У цих регіонах заправки зачинятимуться на ніч — з 21:00 до 07:00. У цей же час на комплексах повністю вимикатимуть усе зовнішнє світло. Окрім цього, під час повітряних тривог продаж пального зупинятимуть, тому заправитися не вдасться навіть дистанційно через додаток WOG PAY.

Окреме оперативне попередження компанія видала для столичного регіону. Через ризик масованого удару АЗК у місті Києві та Київській області зачиняться у ніч проти 2 липня.

«АЗК у м. Києві та у Київській області будуть зачинені з 23:00 01.07.2026 до 07:00 02.07.2026. У зв’язку з можливим масованим обстрілом та з метою забезпечення безпеки персоналу і клієнтів», — зазначили в компанії.

Представники Мережі закликали водіїв врахувати ці зміни під час планування поїздок та пересувань. Окрім цього, у компанії дали рекомендації власникам транспорту щодо безпекових заходів поблизу заправних станцій.

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«Також з огляду на безпекову ситуацію WOG рекомендує не залишати автомобілі та не планувати ночівлю великогабаритного транспорту поблизу АЗК», — повідомили у пресслужбі.

Уточнити актуальний графік роботи конкретного автозаправного комплексу та перевірити доступність послуги дистанційної заправки у нічні години клієнти можуть на офіційному сайті компанії wog.ua або у мобільному застосунку WOG PRIDE.

РФ готує масований удар — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський попередив, що РФ готує черговий масований удар по Україні, загроза якого є актуальною вже найближчої ночі.

Зеленський закликав громадян України бути максимально обережними та не ігнорувати загрози безпеці в найближчі години.

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Згодом у ввечері 1 липня у небі над Києвом працюють сили протиповітряної оборони (ППО), які ліквідовують повітряну загрозу. Жителів столиці закликають перебувати у безпечних місцях.

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