Атака на Київ 19 липня / © Управління ДСНС Києва

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У ніч проти 19 липня Росія масовано атакувала балістичними ракетами Київ та область. Під прицілом була цивільна інфраструктура, однак у Росії цинічно заявили про ураження цілей ВПК.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, посилаючись на заяву ворожого Міноборони.

Там заявили, що російські військові начебто атакували лише підприємства ВПК та логістичні центри у Києві та Київській області, але під час атаки постраждали мирні жителі.

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«ВС РФ завдали масованого удару по підприємствах ВПК та логістичних центрах у Києві та Київській області, по об’єктах інфраструктури порту Південний», — цинічно заявили в оборонному відомстві країни-агресорки.

Окрім того, росіяни визнали, що знову завдали удару по терміналу «Нової пошти», виправдовуючи удар тим, що там нібито зберігаються товари подвійного значення.

Атак РФ по Києву — останні новини

Нагадаємо, Росія вночі 19 липня завдала потужного удару по Києву та області. У столиці, за оновленими даними, загинула одна людина, ще щонайменше 16 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Київ цієї ночі пережив одну з наймасованіших балістичних атак. У столиці на трьох локаціях рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару. Залучено майже 600 рятувальників.

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