Одна із наймасованіших балістичних атак на Київ: Зеленський емоційно відреагував на обстріл

Атака на Київ / © Управління ДСНС Києва

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ цієї ночі пережив одну з наймасованіших балістичних атак по Києву. Окупанти випустили понад 40 ракет різних типів, більшість із яких були по столиці.

Про це глава держави розповів на офіційній сторінці у Telegram-каналі.

Яка ситуація зараз у Києві та області

За інформацією президента, у Києві та в області відомо про одну загиблу людину. Кількість постраждалих зросла до 16 осіб. Вони отримали поранення різного ступеня. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

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На трьох локаціях рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. Залучено майже 600 рятувальників.

Скільки ракет та дронів Росія випустила по Україні за останній тиждень

Всього ж за цей тиждень Росія випустила проти України близько 1450 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб та 99 ракет різних типів.

Були поранені люди на Одещині та в Запоріжжі, руйнування — на Сумщині, Чернігівщині.

Також цього тижня під російськими атаками були і Вінниччина, Дніпровщина, Донеччина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Харківщина, Херсонщина та Черкащина.

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Зволікання із антибалістики «дають Москві спланувати нові атаки»

За словами Зеленського, головний пріоритет влади зараз — це захист від балістики. Вони продовжують роботу над антибалістикою.

«Перехоплювачі потрібні кожного дня, і я вдячний всім, хто серйозно ставиться до наших домовленостей і забезпечує постачання антибалістики. Ці пакети зараз — це буквально врятовані життя під час кожної російської масованої атаки. І дуже важливо, щоб разом із роботою над антибалістикою продовжувався тиск на Росію», — зазначив він.

Глава держави наголосив, що зволікання з новими рішеннями «дають Москві можливість спланувати не тільки нові атаки проти наших людей, а й як уникнути нових санкційних обмежень».

Атака на Київ — останні дані

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. За даними рятувальників, зафіксовано руйнування та пожежі одразу, постраждали п’ять районів.

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Під ударом опинилася знову станція метро «Лукʼянівська». Наразі вона тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюля.

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