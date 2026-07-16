Тисячі будинків без тепла: експерт попередив про критичний сценарій для Києва

Будинок без опалення / © iStock

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Чверть Києва може залишитися без тепла цієї зими у разі нових ударів Росії по теплоелектроцентралях.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, якого цитує видання «Телеграф».

За словами експерта, столична система теплопостачання, збудована ще десятки років тому, не була розрахована на регулярні ракетні атаки. Якщо російська армія знову уразить київські ТЕЦ, резервних потужностей вистачить лише приблизно для 75% житлового фонду, тоді як близько чверті міста може залишитися без опалення.

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«Виходячи з того, як побудована теплова система Києва, яку будували 60 років, виходячи з того, які є технічні реальні можливості, от десь плюс-мінус 2500 будинків в Києві не будуть мати резервного джерела тепла. Це те, що, на мою думку, факт», — наголосив Харченко.

Водночас він зазначив, що у Києві триває підключення додаткових 200 МВт когенераційних потужностей, які мають забезпечити критичну інфраструктуру електроенергією під час можливих блекаутів. За його словами, близько 30% цих потужностей уже введено в експлуатацію, ще половину планують запустити до вересня, а решту — до жовтня.

Також резервні джерела живлення готують для водоканалів.

Однак, за оцінкою Харченка, найбільш вразливою ланкою енергетичної інфраструктури столиці залишаються саме теплоелектроцентралі, які у разі повторних масованих атак можуть поставити під загрозу проходження опалювального сезону.

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Нагадаємо, в ніч проти 16 липня російська армія знову атакувала Київ балістикою — це вже шостий раз за липень. Росіяни застосували 13 ракет, зокрема вісім балістичних, а також 151 дрон.

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