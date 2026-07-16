Тысячи домов без отопления: эксперт предупредил о критическом сценарии для Киева

Дом без отопления / © iStock

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Четверть Киева может остаться без тепла этой зимой в случае новых ударов России по теплоэлектроцентралям.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, которого цитирует издание «Телеграф».

По словам эксперта, столичная система теплоснабжения, построенная ещё десятки лет назад, не была рассчитана на регулярные ракетные удары. Если российская армия вновь нанесет удар по киевским ТЭЦ, резервных мощностей хватит лишь примерно на 75% жилого фонда, тогда как около четверти города может остаться без отопления.

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«Учитывая особенности устройства тепловой системы Киева, которая создавалась на протяжении 60 лет, исходя из имеющихся реальных технических возможностей, примерно плюс-минус 2500 домов в Киеве не будут иметь резервного источника тепла. Это, на мой взгляд, факт», — подчеркнул Харченко.

В то же время он отметил, что в Киеве продолжается подключение дополнительных 200 МВт когенерационных мощностей, которые должны обеспечить критически важную инфраструктуру электроэнергией во время возможных отключений электроэнергии. По его словам, около 30% этих мощностей уже введены в эксплуатацию, еще половину планируют запустить до сентября, а остальные — до октября.

Кроме того, для водоканалов готовятся резервные источники питания.

Однако, по оценке Харченко, наиболее уязвимым звеном энергетической инфраструктуры столицы остаются именно теплоэлектроцентрали, которые в случае повторных массированных атак могут поставить под угрозу проведение отопительного сезона.

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Напомним, в ночь на 16 июля российская армия вновь обстреляла Киев баллистическими ракетами — это уже шестой раз за июль. Россияне применили 13 ракет, в том числе восемь баллистических, а также 151 дрон.

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