Атака на Київ. / © ДСНС

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Вночі проти четверга, 16 липня, агресорка Росія завдала смертельного удару по Києву. Є загиблі та травмовані.

Що відомо про атаку на Київ та її наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Тривога у столицы тривала понад годину від 00:46 до 01:47. Військові попереджали про загрозу балістики для Києва. Місто сколихнули потужні вибухи.

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Атака на Київ — які наслідки

За даними ДСНС, під російським ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони Києва.

У Дарницькому районі сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі. Займання виникло в поруч припаркованих вантажних автомобілях та в складській будівлі. На ранок займання вдалося ліквідувати.

У Святошинському районі внаслідок влучання сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що через ліквідацію наслідків атаки у столиці є перекриття руху.

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«Рух транспорту тимчасово перекритий проспектом Академіка Корольова (від вулиці Пшеничної до перехрестя з вулицею Івана Дзюби)», — наголосив він.

Що відомо про жертв атаки

Через російський обстріл уночі у Дарницькому районі Києва загинуло двоє осіб, а ще троє отримали травми. За попередньою інформацією Нацполіції, жертвами стали двоє чоловіків.

Ще п’ятеро людей дістали поранення, серед них — 16-річний хлопець.

Наслідки атаки — фото і відео

Дата публікації 07:29, 16.07.26 Кількість переглядів 4 Величезна вирва після удару по Києву - кадри

Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони Києва / © ДСНС

Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони Києва / © ДСНС

Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони Києва / © ДСНС

Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони Києва / © ДСНС

Російські війська завдали чергового удару по Києву балістичними ракетами / © Національна поліція України

Російські війська завдали чергового удару по Києву балістичними ракетами / © Національна поліція України

Як повідомлялося, цієї ночі Росія вкотре атакувала Київ балістичними ракетами. Влучання були зафіксовані у Дарницькому і Святошинському районах. Щонайменше двоє людей загинуло.

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