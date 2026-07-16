ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
665
Час на прочитання
2 хв

Росія вдарила балістикою по Києву: є загиблі — усі деталі про трагічні наслідки атаки (фото, відео)

Російська атака на Київ забрала життя двох людей, а п’ятеро зазнали поранень.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Атака на Київ.

Атака на Київ. / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти четверга, 16 липня, агресорка Росія завдала смертельного удару по Києву. Є загиблі та травмовані.

Що відомо про атаку на Київ та її наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Тривога у столицы тривала понад годину від 00:46 до 01:47. Військові попереджали про загрозу балістики для Києва. Місто сколихнули потужні вибухи.

Атака на Київ — які наслідки

За даними ДСНС, під російським ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони Києва.

У Дарницькому районі сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі. Займання виникло в поруч припаркованих вантажних автомобілях та в складській будівлі. На ранок займання вдалося ліквідувати.

У Святошинському районі внаслідок влучання сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що через ліквідацію наслідків атаки у столиці є перекриття руху.

«Рух транспорту тимчасово перекритий проспектом Академіка Корольова (від вулиці Пшеничної до перехрестя з вулицею Івана Дзюби)», — наголосив він.

Що відомо про жертв атаки

Через російський обстріл уночі у Дарницькому районі Києва загинуло двоє осіб, а ще троє отримали травми. За попередньою інформацією Нацполіції, жертвами стали двоє чоловіків.

Ще п’ятеро людей дістали поранення, серед них — 16-річний хлопець.

Наслідки атаки — фото і відео

Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони Києва / © ДСНС

Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони Києва / © ДСНС

Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони Києва / © ДСНС

Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони Києва / © ДСНС

Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони Києва / © ДСНС

Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони Києва / © ДСНС

Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони Києва / © ДСНС

Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони Києва / © ДСНС

Російські війська завдали чергового удару по Києву балістичними ракетами / © Національна поліція України

Російські війська завдали чергового удару по Києву балістичними ракетами / © Національна поліція України

Російські війська завдали чергового удару по Києву балістичними ракетами / © Національна поліція України

Російські війська завдали чергового удару по Києву балістичними ракетами / © Національна поліція України

Як повідомлялося, цієї ночі Росія вкотре атакувала Київ балістичними ракетами. Влучання були зафіксовані у Дарницькому і Святошинському районах. Щонайменше двоє людей загинуло.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
665
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie