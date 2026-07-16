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Росія вдарила балістикою по Києву: є загиблі — усі деталі про трагічні наслідки атаки (фото, відео)
Російська атака на Київ забрала життя двох людей, а п’ятеро зазнали поранень.
Вночі проти четверга, 16 липня, агресорка Росія завдала смертельного удару по Києву. Є загиблі та травмовані.
Що відомо про атаку на Київ та її наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Тривога у столицы тривала понад годину від 00:46 до 01:47. Військові попереджали про загрозу балістики для Києва. Місто сколихнули потужні вибухи.
Атака на Київ — які наслідки
За даними ДСНС, під російським ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони Києва.
У Дарницькому районі сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі. Займання виникло в поруч припаркованих вантажних автомобілях та в складській будівлі. На ранок займання вдалося ліквідувати.
У Святошинському районі внаслідок влучання сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що через ліквідацію наслідків атаки у столиці є перекриття руху.
«Рух транспорту тимчасово перекритий проспектом Академіка Корольова (від вулиці Пшеничної до перехрестя з вулицею Івана Дзюби)», — наголосив він.
Що відомо про жертв атаки
Через російський обстріл уночі у Дарницькому районі Києва загинуло двоє осіб, а ще троє отримали травми. За попередньою інформацією Нацполіції, жертвами стали двоє чоловіків.
Ще п’ятеро людей дістали поранення, серед них — 16-річний хлопець.
Наслідки атаки — фото і відео
Як повідомлялося, цієї ночі Росія вкотре атакувала Київ балістичними ракетами. Влучання були зафіксовані у Дарницькому і Святошинському районах. Щонайменше двоє людей загинуло.