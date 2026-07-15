Адвокат за $30 тис. обіцяв жінці «ідеальний» поділ майна після розлучення: як його викрили

У Києві затримали адвоката-шахрая: яку схему наживи придумав на клієнтах

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У Києві викрили адвоката, який вимагав у клієнтки солідний хабар. За 30 тисяч доларів США він обіцяв «домовитися» із суддею про вигідний поділ майна після розлучення.

Про це повідомляють пресслужби Нацполіції столиці та СБУ.

За цю суму адвокат обіцяв незаконно вплинути на рішення судді щодо поділу майна подружжя на користь клієнтки. Зокрема, пообіцяв, що жінка отримає у власність трикімнатну квартиру, грошову компенсацію за половину вартості авто та частку у двох об’єктах незавершеного будівництва.

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Юрист запевняв жінку, що має особисті зв’язки в суді для «вирішення» цього питання.

Правоохоронці задокументували злочини фігуранта і затримали його «на гарячому» поблизу одного з ринків Києва під час передачі хабаря

Затриманому вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). Хабарнику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві затримали молодиків, які виманювали гроші у пенсіонерів під виглядом спецслужб.

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