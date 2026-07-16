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Россия ударила баллистикой по Киеву: есть погибшие — все детали о трагических последствиях атаки (фото, видео)
Российская атака на Киев унесла жизни двух человек, а пятеро получили ранения.
Ночью в четверг, 16 июля, агрессорка Россия нанесла смертельный удар по Киеву. Есть погибшие и травмированные.
Что известно об атаке на Киев и его последствиях, читайте в материале ТСН.ua.
Тревога в столице продолжалась свыше часа с 00:46 до 01:47. Военные предупреждали об угрозе баллистики Киеву. Город потряс мощные взрывы.
Атака на Киев — какие последствия
По данным ГСЧС, под российским ударом оказались Святошинский и Дарницкий районы Киева.
В Дарницком районе произошел пожар в административно-складском здании. Возгорание возникло в рядом припаркованных грузовых автомобилях и в складском здании. К утру возгорание удалось ликвидировать.
В Святошинском районе в результате попадания произошел пожар в одноэтажном складском помещении.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что из-за ликвидации последствий атаки в столице есть перекрытие движения.
«Движение транспорта временно перекрыто по проспекту Академика Королева (от улицы Пшеничной до перекрестка с улицей Ивана Дзюбы)», — подчеркнул он.
Что известно о жертвах атаки
Из-за российских обстрелов ночью в Дарницком районе Киева погибли два человека, а еще трое получили травмы. По предварительной информации Нацполиции, жертвами стали двое мужчин.
Еще пять человек получили ранения, среди них 16-летний парень.
Последствия атаки — фото и видео
Как сообщалось, этой ночью Россия в очередной раз атаковала Киев баллистическими ракетами . Попадания были зафиксированы в Дарницком и Святошинском районах. По меньшей мере, два человека погибли.