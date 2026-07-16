Атака на Киев.

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Ночью в четверг, 16 июля, агрессорка Россия нанесла смертельный удар по Киеву. Есть погибшие и травмированные.

Что известно об атаке на Киев и его последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

Тревога в столице продолжалась свыше часа с 00:46 до 01:47. Военные предупреждали об угрозе баллистики Киеву. Город потряс мощные взрывы.

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Атака на Киев — какие последствия

По данным ГСЧС, под российским ударом оказались Святошинский и Дарницкий районы Киева.

В Дарницком районе произошел пожар в административно-складском здании. Возгорание возникло в рядом припаркованных грузовых автомобилях и в складском здании. К утру возгорание удалось ликвидировать.

В Святошинском районе в результате попадания произошел пожар в одноэтажном складском помещении.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что из-за ликвидации последствий атаки в столице есть перекрытие движения.

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«Движение транспорта временно перекрыто по проспекту Академика Королева (от улицы Пшеничной до перекрестка с улицей Ивана Дзюбы)», — подчеркнул он.

Что известно о жертвах атаки

Из-за российских обстрелов ночью в Дарницком районе Киева погибли два человека, а еще трое получили травмы. По предварительной информации Нацполиции, жертвами стали двое мужчин.

Еще пять человек получили ранения, среди них 16-летний парень.

Последствия атаки — фото и видео

Дата публикации 07:29, 16.07.26 Количество просмотров 118 Огромная воронка после удара по Киеву - кадры

Под вражеским ударом оказались Святошинский и Дарницкий районы Киева

Под вражеским ударом оказались Святошинский и Дарницкий районы Киева

Под вражеским ударом оказались Святошинский и Дарницкий районы Киева

Под вражеским ударом оказались Святошинский и Дарницкий районы Киева

Российские войска нанесли очередной удар по Киеву баллистическими ракетами / © Национальная полиция Украины

Российские войска нанесли очередной удар по Киеву баллистическими ракетами / © Национальная полиция Украины

Как сообщалось, этой ночью Россия в очередной раз атаковала Киев баллистическими ракетами . Попадания были зафиксированы в Дарницком и Святошинском районах. По меньшей мере, два человека погибли.

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