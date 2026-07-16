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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
701
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1 хв

Двоє людей загинуло внаслідок ракетної атаки на Київ

Постраждало шість осіб, серед яких 16-річний хлопець.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Удар по Києву

Удар по Києву / © Getty Images

Внаслідок ракетної атаки на Київ у ніч проти 16 липня загинуло двоє людей.

Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко.

«Двоє людей загинули в Києві внаслідок атаки ворога», — йдеться у повідомленні.

Він заявив, що 6 постраждали, серед яких 16-річний хлопець.

«Постраждали 6 мешканців столиці. В тому числі, 16-річний хлопець. Трьох поранених медики госпіталізували», — повідомив Кличко.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 16 червня атакували Київ балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що влучання ворожих ракет були зафіксовані у Дарницькому, Святошинському районах та на Дарниці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
701
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