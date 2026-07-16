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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
856
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Київ балістичними ракетами: пролунали потужні вибухи

Росія завдала удару по КИєву балістичними ракетами.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Вибухи у Києві

Вибухи у Києві / © Getty Images

Російські загарбники в ніч проти 16 червня атакували Київ балістичними ракетами.

Про це йдеться у повідомленні КМВА.

«Перебувайте в безпечних місцях! Ворог атакує місто балістикою!» — повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

У Повітряних силах заявили, що ворог атакував столицю кількома балістичними ракетами.

Раніше повідомлялося, що експерт Геннадій Хазан пояснив, чому для збиття С-400 бракує ракет-перехоплювачів і чому порятунком від ударів є превентивне знищення пускових установок у РФ.

Ми раніше інформували, що внаслідок російської атаки на Київ сильно постраждали школа та стадіон.

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Дата публікації
Кількість переглядів
856
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