Росія атакувала Київ балістичними ракетами: пролунали потужні вибухи

Вибухи у Києві / © Getty Images

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Російські загарбники в ніч проти 16 червня атакували Київ балістичними ракетами.

Про це йдеться у повідомленні КМВА.

«Перебувайте в безпечних місцях! Ворог атакує місто балістикою!» — повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

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У Повітряних силах заявили, що ворог атакував столицю кількома балістичними ракетами.

Раніше повідомлялося, що експерт Геннадій Хазан пояснив, чому для збиття С-400 бракує ракет-перехоплювачів і чому порятунком від ударів є превентивне знищення пускових установок у РФ.

Ми раніше інформували, що внаслідок російської атаки на Київ сильно постраждали школа та стадіон.

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