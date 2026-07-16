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- Київ
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Росія атакувала Київ балістичними ракетами: пролунали потужні вибухи
Росія завдала удару по КИєву балістичними ракетами.
Російські загарбники в ніч проти 16 червня атакували Київ балістичними ракетами.
Про це йдеться у повідомленні КМВА.
«Перебувайте в безпечних місцях! Ворог атакує місто балістикою!» — повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.
У Повітряних силах заявили, що ворог атакував столицю кількома балістичними ракетами.
Раніше повідомлялося, що експерт Геннадій Хазан пояснив, чому для збиття С-400 бракує ракет-перехоплювачів і чому порятунком від ударів є превентивне знищення пускових установок у РФ.
Ми раніше інформували, що внаслідок російської атаки на Київ сильно постраждали школа та стадіон.
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