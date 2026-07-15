Проїзд в метро

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець різко відреагував на підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва до 30 гривень. На його думку, таке рішення не має належного обґрунтування та може спричинити подорожчання товарів і послуг.

Про це він написав на офіційній сторінці.

Омбудсман звернув увагу, що Київ має найбільший бюджет серед українських міст, однак це не завадило суттєво підвищити вартість проїзду.

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«Парадокс — найзаможніше місто країни підвищує ціну на проїзд. Місто, яке має найбільший бюджет в Україні — понад 106 млрд гривень. Ще вчора метро коштувало 8 гривень, сьогодні — 30. Зростання — у 3,75 раза або на 275%. Тільки яке обґрунтування цьому зростанню? Належного — нуль», — написав Лубінець.

Чому це торкнеться всіх киян

За словами омбудсмана, підвищення тарифу вплине не лише на пасажирів громадського транспорту.

«Зростання ціни на метро — це не лише про метро. За ним підтягнуться маршрутки, автобуси й таксі. Подорожчає доставка товарів, бізнес перекладе нові витрати на споживачів, а це означає новий виток інфляції. Зростуть ціни на продукти, послуги та майже все повсякденне життя. Зрештою заплатить за це кожен киянин», — наголосив він.

Лубінець також звернув увагу на вартість безлімітного місячного проїзного.

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«3656 гривень на місяць на одну людину. Це дорожче, ніж у Копенгагені, Гельсінкі та Відні. Це восьме місце серед найдорожчих місячних проїзних у Європі», — зазначив омбудсман.

Водночас він підкреслив, що порівнювати лише вартість квитків некоректно.

«Там вищі зарплати, інші соціальні гарантії та значно більша купівельна спроможність. Треба порівнювати, скільки людина змушена віддати зі своєї зарплати, щоб просто дістатися на роботу, до школи чи до лікаря», — написав він.

На переконання омбудсмана, міська влада повинна пояснити причини такого рішення та відповісти, що отримають пасажири після підвищення тарифів.

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«30 гривень за метро — це не просто новий тариф. Це нова ціна життя у столиці. І якщо влада не пояснює, чому люди повинні платити майже в чотири рази більше, не пропонуючи натомість ані кращої якості послуг, ані зростання доходів, то це вже не транспортна реформа. Це перекладання фінансового тягаря на киян у час, коли більшість родин і без того живе в умовах війни, інфляції та постійного подорожчання», — заявив Лубінець.

Зростання ціни за проїзд у Києві — останні новини

Нагадаємо, депутат Київради Леонід Ємець заявляв, що через відсутність пленарного засідання Київради не вдавалося розглянути проєкт про заборону підвищення тарифів. За його словами, також найближчим часом планується підняти тарифи на воду.

До слова, у Києві від 1 липня до 31 серпня призупинять безоплатний проїзд для школярів на час літніх канікул. Учні зможуть користуватися транспортом зі знижкою 75% на проїзні квитки. Місячний безлімітний проїзний коштуватиме 325 грн, на другу половину місяця — 162,50 грн. Разові поїздки на учнівський квиток без знижки. Також призупиняється безоплатний проїзд для курсантів військових вишів.

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