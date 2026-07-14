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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
221
Час на прочитання
2 хв

"Ваші гроші пов'язані з РФ": троє пенсіонерів віддали псевдопрацівникам СБУ понад 8 млн грн

У Києві затримали молодиків, які виманювали гроші у пенсіонерів під виглядом спецслужб.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Віддали мільйони «на перевірку» СБУ: у Києві викрили цинічну схему обкрадання літніх людей

Віддали мільйони «на перевірку» СБУ: в Києві викрили цинічну схему обкрадання літніх людей

У Києві троє пенсіонерів віддали псевдопрацівникам СБУ «на перевірку» понад 8 млн грн.

Що відомо про нову шахрайську схему, розповіли в поліції та прокуратурі Києва.

Зловмисники телефонували пенсіонерам і, представляючись працівниками СБУ, переконували їх передати заощадження нібито для їх подальшої «легалізації». Надалі підозрювані, вдаючи з себе співробітників СБУ, забирали у них гроші.

Зокрема, в шахрайській схемі брали участь двоє киян віком 23 і 31 рік. Ділки виконували роль кур’єрів — отримували від потерпілих гроші та передавали їх іншим учасникам схеми, конвертуючи у криптовалюту.

Так, зловмисники ошукали 77-річного чоловіка. Напередодні йому зателефонував невідомий, який представився співробітником СБУ та повідомив, що його заощадження нібито пов’язані з державою-агресором і для їх збереження необхідно передати гроші для подальшої «легалізації». Чоловік передав псевдоправоохоронцям понад 13 тис. дол, 29 тис. євро та 60 тис. грн.

31-річний фігурант за аналогічною схемою ошукав 70-річну жінку. Представившись співробітником СБУ, він отримав від неї 14 тис. дол. та 144 тис. грн.

Підозрюваний

Підозрюваний

Так само 23-річний ділок виманив гроші у 86-річного мешканця Дніпровського району столиці, забравши у нього 63 тис. дол. та понад 48 тис. євро.

Підозрюваний

Підозрюваний

Дії молодиків кваліфіковано як співучасть у шахрайстві (ч. 5 ст. 190 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Організатори шахрайської схеми встановлюються.

Раніше повідомлялося, що під Києвом банда шахраїв «віджала» майно жінки, поки та була за кордоном.

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Дата публікації
Кількість переглядів
221
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