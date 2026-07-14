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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

У Києві частково зникло світло: де немає і коли відновлять

Фахівці працюють над відновленням електрики. Обіцяють повернути світло до домівок киян дуже скоро.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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У Києві частково зникло світло

У Києві частково зникло світло / © pixabay.com

Вранці 14 липня у двох районах Києва — Подільському та Оболонському — тимчасово зникло світло через аварію.

Про це повідомляє ДТЕК.

Фахівці працюють над відновленням електрики. Обіцяють повернути світло до домівок киян близько 13:00.

«Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження. Орієнтовний час відновлення електропостачання: до однієї години», — йдеться у заяві, опублікованій об 11:50.

Нагадаємо, за тиждень енергетики ДТЕК повернули світло в домівки 280 тисяч родин після російських обстрілів. Від 6 до 12 липня повністю чи частково було відсутнє електропостачання у 443 населених пунктах.

Тим часом Reuters пише, що країна-агресорка Росія знайшла спосіб оминати захист українських енергооб’єктів. Вона почала застосовувати невеликі FPV-дрони на оптоволокні. Такі дрони дають змогу оминати захисні конструкції та засоби радіоелектронної боротьби.

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Дата публікації
Кількість переглядів
144
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