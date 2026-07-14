Путін готує найнебезпечніший сценарій: у BILD забили на сполох через Україну

Володимир Путін. / © Associated Press

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В Україні майже вичерпалися запаси ракет для систем ППО Patriot, які використовують для перехоплення російських балістичних ракет. Через дефіцит боєприпасів останніми днями значна частина ворожих ракет досягла своїх цілей, що призвело до великої кількості жертв і руйнувань у Києві та інших містах.

Про це йдеться у статті військового кореспондента Пауля Ронцхаймера в статті для Bild.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що нинішні російські атаки балістичними ракетами «стали гіршими, ніж будь-коли», а також є найпотужнішими від початку повномасштабної війни.

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РФ робить атаки більш жорсткими

«Путін перебуває під тиском через стійкість України і, схоже, прагне зрівняти Київ із землею ще до початку зими. Нам терміново потрібні додаткові ракети для систем Patriot від наших партнерів, зокрема Німеччини, щоб ми могли ефективніше захищати місто від цих ударів», — сказав Кличко в коментарі BamS.

У статті наголошують: хоч ситуація дуже жахлива для українців, але вона також демонструє відчай президента-диктатора Росії Володимира Путіна. Адже на сході його окупаційна армія майже не просувається, а ЗСУ дедалі частіше мають змогу здійснювати атаки безпілотниками в межах Росії.

«Ракетна війна наразі є останнім заходом, що залишився для Путіна. Тим не менш, багато експертів впевнені, що Путін, як і раніше, не бажатиме брати участь у серйозних переговорах і натомість обере шлях ескалації», — йдеться матеріалі.

Український високопосадовець заявив, що Кремль не демонструє жодної готовності змінювати свої плани щодо війни, а також «немає жодних ознак того, що Путін готовий до компромісу». З його слів, Україна усвідомлює, що успіхи Сил оборони на фронті та удари по складах пального РФ викликають дедалі жорсткішу реакцію Москви. Ціною таких успіхів стають масовані ракетні атаки по цивільній інфраструктурі та нові жертви серед мирного населення.

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Посадовець також попередив, що Росія, ймовірно, намагатиметься ще сильніше вдарити по українській енергосистемі напередодні опалювального сезону.

«Росія спробує зробити так, щоб цієї осені та зими мільйони людей залишилися без електроенергії та опалення. Ситуація може бути ще гіршою, ніж минулої зими», — висловилося джерело видання.

Зміна позиції Трампа

Військовий експерт Ніко Ланге наголошує, що президент США Дональд Трамп змінив підхід до війни в Україні: якщо раніше він критикував українські удари по території Росії, то тепер припускає, що ескалація може наблизити завершення війни.

Водночас військова експертка Клаудія Мейджор вважає, що далекобійні удари України по об’єктах у глибині Росії вже мають відчутний ефект. За її словами, атаки створили для Кремля нову реальність: наслідки бойових дій стають відчутними далеко від фронту, війна дедалі більше впливає на життя пересічних росіян.

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Експертка зауважує: нині виникає враження, ніби час починає працювати на користь України. Втім, ключовим питанням залишається питання: чи зможе президент України Володимир Зеленський переконати Трампа, що Київ має сильні позиції, адже ця підтримка відповідатиме прагненню американського лідера бути «на боці переможців».

Путін готовий до ескалації

Водночас російська пропаганда продовжує просувати протилежний наратив про готовність Кремля до подальшої ескалації. Reuters, посилаючись на двох наближених до «фюрера» співрозмовників повідомило, що останні удари українських дронів по російських ПНЗ і портах не змусили Кремль відступити. Навпаки — вони лише посилили рішучість Путіна продовжувати війну.

Співрозмовники агентства прогнозують нову хвилю ескалації з боку Росії. Один із них заявив, що в найближчі місяці такий сценарій є «ймовірним». Втім, якою буде ця ескалація, невідомо.

Водночас, автор матеріалу наголошує: попри регулярні масовані обстріли України, настрої серед українців не свідчать про готовність до капітуляції, а скоріше — навпаки.

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«Люди, з якими я зустрічався досі, принаймні зараз, налаштовані більш позитивно, ніж шість місяців тому. Вони бачать, що українська армія змогла багато досягти в Росії за допомогою безпілотників. Але вони також знають: зима наближається швидко — а разом з нею і страх перед спробою Путіна дозволити людям замерзнути до смерті», — йдеться у статті.

Нагадаємо, The New York Times пише про те, що війна в Україні перейшла в нову фазу. На землі війна зайшла у глухий кут, але повітряна битва ведеться не за території. Її мета підірвати спроможність та волю ворога до продовження боротьби. Росія тероризує українські міста залпами дронів, крилатих та балістичних ракет.

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