Дим після атаки. / © Associated Press

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У ніч проти 14 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву. На ранок після атаки атаки столицю огорнув густий дим. Жертв і постраждалих немає.

Відео наслідків нічного обстрілу з’явилося у мережі.

За даними ДСНС, після нічного удару виникли сильні пожежі. Зокрема, у Голосіївському районі, де сталися два влучення по складських приміщеннях. Вони стали причиною сильного задимлення, яке накрило частину міста. На кадрах у Мережі видно густі клуби диму, що здіймаються над столицею.

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У Дарницькому районі через падіння уламків зайнялися автомобілі, вибуховою хвилею пошкоджено вікна однієї зі шкіл. За попередньою інформацією, руйнувань будівлі немає. Ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок.

Атака на Київ — наслідки у кадрах

Дата публікації 07:18, 14.07.26 Кількість переглядів 17 Балістика вдарила по Києву: столиця потонула в диму (відео)

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, посеред ночі Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Повітряна тривога лунала у столиці від 00:15 до 01:06. Працювали сили протиповітряної оборони. Місто атакували щонайменше чотири балістичні ракети ворога з Брянської області.

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