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- Київ
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Київ пережив нову балістичну атаку: спалахнули пожежі, столицю затягнуло густим димом — усі деталі (фото, відео)
Через пожежі, що спалахнули після влучань, над містом утворився дим.
У ніч проти 14 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву. На ранок після атаки атаки столицю огорнув густий дим. Жертв і постраждалих немає.
Відео наслідків нічного обстрілу з’явилося у мережі.
За даними ДСНС, після нічного удару виникли сильні пожежі. Зокрема, у Голосіївському районі, де сталися два влучення по складських приміщеннях. Вони стали причиною сильного задимлення, яке накрило частину міста. На кадрах у Мережі видно густі клуби диму, що здіймаються над столицею.
У Дарницькому районі через падіння уламків зайнялися автомобілі, вибуховою хвилею пошкоджено вікна однієї зі шкіл. За попередньою інформацією, руйнувань будівлі немає. Ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок.
Атака на Київ — наслідки у кадрах
Нагадаємо, посеред ночі Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Повітряна тривога лунала у столиці від 00:15 до 01:06. Працювали сили протиповітряної оборони. Місто атакували щонайменше чотири балістичні ракети ворога з Брянської області.