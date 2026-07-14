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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3308
Час на прочитання
1 хв

Київ пережив нову балістичну атаку: спалахнули пожежі, столицю затягнуло густим димом — усі деталі (фото, відео)

Через пожежі, що спалахнули після влучань, над містом утворився дим.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дим після атаки.

Дим після атаки. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 14 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву. На ранок після атаки атаки столицю огорнув густий дим. Жертв і постраждалих немає.

Відео наслідків нічного обстрілу з’явилося у мережі.

За даними ДСНС, після нічного удару виникли сильні пожежі. Зокрема, у Голосіївському районі, де сталися два влучення по складських приміщеннях. Вони стали причиною сильного задимлення, яке накрило частину міста. На кадрах у Мережі видно густі клуби диму, що здіймаються над столицею.

У Дарницькому районі через падіння уламків зайнялися автомобілі, вибуховою хвилею пошкоджено вікна однієї зі шкіл. За попередньою інформацією, руйнувань будівлі немає. Ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок.

Атака на Київ — наслідки у кадрах

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, посеред ночі Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Повітряна тривога лунала у столиці від 00:15 до 01:06. Працювали сили протиповітряної оборони. Місто атакували щонайменше чотири балістичні ракети ворога з Брянської області.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3308
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