Примушували секс-рабиню ставати колінами на гречку та занурюватись взимку у Дніпро: у Києві покарали пару сутенерів

Пара сутенерів / © Київська міська прокуратура

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У Києві засудили пару сутенерів, які примушували знайому надавати секс-послуги, а за непокору били та знущались з неї.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у соцмережах.

Обвинувачення в суді довело, що два роки тому молоді кияни (на той момент жінці було 23 роки, а чоловіку — 24) запросили до столиці свою знайому з Полтавщини та зробили з 21-річної гості секс-рабиню.

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Пара повністю контролювала полтавчанку, змушуючи дівчину надавати в орендованій квартирі інтимні послуги й забираючи всі гроші собі.

«За непокору дівчину били, змушували годинами стояти колінами на гречці, а взимку — занурюватися у крижану воду Дніпра, вимагаючи фото- та відеозвітів для її приниження», — зазначають в прокуратурі.

Вирок — реальний тюремний термін з конфіскацією, втім, прокуратура оскаржуватиме його як занадто м’який.

Нагадаємо, жінка вербувала українок для роботи повіями у готелях. Зловмисниця обіцяла жінкам вигідну роботу в готельному сервісі, однак завербованих «покоївок» залучали до інтимних послуг у країні ЄС.

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