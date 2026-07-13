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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
567
Час на прочитання
1 хв

Примушували секс-рабиню ставати колінами на гречку та занурюватись взимку у Дніпро: у Києві покарали пару сутенерів

Чоловік та жінка примушували знайому надавати секс-послуги, а за непокору били та знущались з неї.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Пара сутенерів

Пара сутенерів / © Київська міська прокуратура

У Києві засудили пару сутенерів, які примушували знайому надавати секс-послуги, а за непокору били та знущались з неї.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у соцмережах.

Обвинувачення в суді довело, що два роки тому молоді кияни (на той момент жінці було 23 роки, а чоловіку — 24) запросили до столиці свою знайому з Полтавщини та зробили з 21-річної гості секс-рабиню.

Пара повністю контролювала полтавчанку, змушуючи дівчину надавати в орендованій квартирі інтимні послуги й забираючи всі гроші собі.

«За непокору дівчину били, змушували годинами стояти колінами на гречці, а взимку — занурюватися у крижану воду Дніпра, вимагаючи фото- та відеозвітів для її приниження», — зазначають в прокуратурі.

Вирок — реальний тюремний термін з конфіскацією, втім, прокуратура оскаржуватиме його як занадто м’який.

Нагадаємо, жінка вербувала українок для роботи повіями у готелях. Зловмисниця обіцяла жінкам вигідну роботу в готельному сервісі, однак завербованих «покоївок» залучали до інтимних послуг у країні ЄС.

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Дата публікації
Кількість переглядів
567
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