Вибух у Вишневому: "Укроборонпром" звільнив двох керівників складів

Після вибуху на складі у Вишневому «Укроборонпром» звільнив керівників двох оборонних підприємств / © Микола Калашник

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«Укроборонпром» після вибуху складу боєприпасів у Вишневому під Києвом, звільнив керівників двох своїх підприємств.

Про це йдеться у заяві пресслужби концерну.

«АТ „Українська оборонна промисловість“ підтримує принцип невідворотності відповідальності», — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що, за результатами попереднього розслідування керівників двох державних підприємств, щодо яких встановлено порушення правил безпечного зберігання боєприпасів, звільнено.

Також звільнили інших посадових осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків. Про яких саме осіб йдеться, в «Укроборонпромі» не уточнюють.

У відомстві запевнили, що всі винні, крім звільнення також нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

«АТ УОП повністю співпрацює з СБУ та іншими органами досудового розслідування, надаючи всю необхідну інформацію та документи», — запевняє Укроборонпром.

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Крім того, на всіх підприємствах Товариства триває перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження.

Вибухи в Вишневому: все, що відомо

Нагадаємо, що у Вишневому після нічної російської атаки детонація вибухових предметів на місці влучання тривала кілька годин. Мешканців закликали не виходити на вулицю, не відчиняти вікна та за можливості евакуювати дітей.

У Вишневому удар знищив майже 5 вулиць. У місті евакуювали майже 500 людей.

Внаслідок удару у Вишневому загинуло 8 людей і 29 зазнали поранень.

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У The Wall Street Journal припустили, що вторинні вибухи можуть свідчити про детонацію боєприпасів, які зберігалися на складі.

Своєю чергою у Генштабі запевнили, що об’єкт у Вишневому, де після російського обстрілу 6 липня сталася масштабна вторинна детонація, не має жодного стосунку до ЗСУ.

Володимир Зеленський доручив СБУ та розвідці терміново з’ясувати, що сталося у Вишневому.

Згодом президент підтвердив, що під час російської атаки 6 липня у Вишневому під Києвом ворог влучив у склад боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому». За його словами, вже встановлено посадовців, які порушили закон і рішення Ставки.

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