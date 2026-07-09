У Вишневому був склад боєприпасів: Зеленський назвав причину трагедії

Удар по Вишневому 6 липня / © ДСНС

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Президент Володимир Зеленський підтвердив, що у Вишневому під Києвом ворог дійсно вдарив по складу з боєприпасами.

Про це глава держави сказав під час онлайн-розмови з журналістами.

«Щодо Вишневого і розслідування вибуху. Абсолютно жахлива ситуація. У Вишневому був склад боєприпасів. Ворог уразив цей склад. Постраждала велика кількість людей, велика кількість втрат», — заявив він.

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Зеленський розповів, що отримав усю інформацію від СБУ, МВС та Офігу генерального прокурора щодо цієї трагедії. Він запевнив, що винні, які розмістили арсенал неподалік житлових кварталів, будуть покарані.

«Є кримінальна справа, винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і, безумовно, будуть звільнені з „Укроборонпрому“», — сказав він.

Президент уточнив, що у Вишневому був склад одного з підприємств «Укроборонпрому».

Раніше Володимир Зеленський доручив СБУ та розвідці терміново з’ясувати, що сталося у Вишневому.

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Нагадаємо, що у Вишневому після нічної російської атаки детонація вибухових предметів на місці влучання тривала кілька годин. Мешканців закликали не виходити на вулицю, не відчиняти вікна та за можливості евакуювати дітей.

У Вишневому удар знищив майже 5 вулиць. У місті евакуювали майже 500 людей.

Внаслідок удару у Вишневому загинуло 8 людей і 29 зазнали поранень.

У The Wall Street Journal припустили, що вторинні вибухи можуть свідчити про детонацію боєприпасів, які зберігалися на складі.

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Нардепка Мар’яна Безугла написала, що нібито у Вишневому росіяни влучили у склад боєприпасів. Проте майже одразу вонаа видалила цей допис у телеграмі, який зберігся лише в «кешах».

Своєю чергою у Генштабі запевнили, що об’єкт у Вишневому, де після російського обстрілу 6 липня сталася масштабна вторинна детонація, не має жодного стосунку до ЗСУ.

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