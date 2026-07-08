Обпечені вушка й лапки, але живий: у Вишневому з-під руїн дістали пухнастика, який дивом уцілів (фото)

Врятований котик / © ДСНС

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Під час обходу зруйнованих домоволодінь у Вишневому після російського обстрілу в ніч проти 6 липня рятувальники знайшли рудого котика.

Про це пише ДСНС Київщини.

Рятувальники розповіли, що тварина перебувала у критичному стані.

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«Він був у вкрай важкому стані: майже не рухався, важко дихав, мав обпечені вушка, лапки та очі», — повідомили в ДСНС.

Порятунок котика / © ДСНС

Котика одразу перенесли до штабу, де рятувальники та всі небайдужі почали боротися за його життя.

«Усі, хто був поруч, долучилися до порятунку: напоїли котика водою, надали першу допомогу та почали шукати ветеринарну клініку», — зазначили у ДСНС.

Порятунок котика / © ДСНС

Невдовзі сталося те, на що вже майже не сподівалися — вдалося знайти власників тварини.

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«Та сталося справжнє диво — знайшлися його господарі. Господарка забрала свого улюбленця та повезла до ветеринарної клініки, лікування в якій допомогли організувати представники Червоного Хреста», — повідомили рятувальники.

Порятунок котика / © ДСНС

У ДСНС наголосили, що тварина дістала серйозні опіки, тому попереду на неї чекає тривале відновлення.

«Спільними зусиллями маленьке життя вдалося врятувати. Попереду на рудого пухнастика чекає тривале лікування, адже він дістав серйозні опіки. Але найголовніше — він житиме», — підсумували у ДСНС.

Порятунок котика / © ДСНС

Удар по Вишневому — останні новини

Нагадаємо, що у Вишневому після нічної російської атаки детонація вибухових предметів на місці влучання тривала кілька годин. А сам удар знищив майже 5 вулиць.

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Внаслідок обстрілу загинуло дев’ять людей, і 29 зазнали поранень.

До слова, рятувальники також повідомляли, що після російського удару врятували пса на ім’я Йося. Він залишився замкненим у будинку, а господарі були переконані, що тварина загинула у пожежі, яка виникла після влучання. Однак Йося дивом вижив. Після порятунку тварина перебувала в сильному стресі, відмовлялася від їжі та води, а також дістала травми, зокрема, шкутильгає на задню лапу.

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