Киянин врятував 5-місячне немовля за секунди до влучання дрона у будинок

У Києві чоловік закрив собою немовля під час вибуху / © ДСНС

Реклама

У Деснянському районі Києва житель 25-поверхівки разом із п’ятимісячною дитиною на руках встиг відбігти від будинку за кілька секунд до влучання ворожого безпілотника. За словами чоловіка, він почув характерний гул дрона, впав на землю та закрив собою немовля.

Більше про це розповіли в «Київ24».

Киянин в останній момент встиг врятувати немовля від вибуху дрона

Унаслідок сильного вибуху чоловік дістав порізи рук і живота, а його дружина — гематому. Найбільших руйнувань зазнали верхні поверхи будинку. Там вщент вигоріло приміщення дитячої друкарні. У розташованих нижче квартирах вибило вікна, а уламки пошкодили припарковані у дворі автомобілі.

Реклама

Місцеві жителі також повідомили, що одного із травмованих медики виносили на ношах. До звуків «Шахедів», кажуть, звикли, адже дрони дуже часто пролітали над їхнім будинком. Більшість людей на момент атаки на будинок перебувала у своїх квартирах.

Антон, який живе на 10-му поверсі, під час тривоги саме повернувся додому. Він припаркував автівку поруч з під’їздом. У момент, коли він діставав п’ятимісячного малюка з автівки, почув звук «Шахеда», що наближається.

Буквально за 30 секунд дрон влучив у їхній будинок.

«Глянув нагору — якраз пролітає над нами. Врізається в будинок. Дружина застрибнула в машину якимось дивом. А я побіг через дорогу з дитиною на руках. Там перечепився, впав, накрив собою дитину», — ділиться Антон.

Реклама

Чоловік додає, що все це відбулося за кілька секунд. Родині пощастило, адже вони перебували просто під поверхами, з яких після влучання посипалося скло та уламки, і зазнали легких травм.

Найбільше у родини постраждав автомобіль, який посікло уламками.

Комунальники вже розпочали прибирати двір, який усіяло склом.

Після удару по Вишневому врятували обгорілого кота

Нагадаємо, під час обходу зруйнованих домівок у Вишневому після російського обстрілу в ніч проти 6 липня рятувальники знайшли рудого котика. Тварина перебувала у критичному стані — майже не рухалася, важко дихала та мала обпечені вушка, лапки й очі.

Реклама

Рятувальники перенесли пухнастика до штабу, де разом із небайдужими надали йому першу допомогу, напоїли водою та почали шукати ветеринарну клініку. Потім сталося справжнє диво — вдалося знайти господарів котика.

Власниця одразу забрала улюбленця та повезла його до ветеринара, а лікування допомогли організувати представники Червоного Хреста. Попереду на тварину чекає тривале відновлення через серйозні опіки, але найголовніше — її життя вдалося врятувати.

Новини партнерів