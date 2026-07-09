Киевлянин спас 5-месячного младенца за секунды до попадания дрона в дом

В Киеве мужчина закрыл собой младенца во время взрыва

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В Деснянском районе Киева житель 25-этажки вместе с пятимесячным ребенком на руках успел отбежать от дома за несколько секунд до попадания вражеского беспилотника. По словам мужчины, он услышал характерный гул дрона, упал на землю и закрыл собой младенца.

Больше об этом рассказали «Київ24».

Киевлянин в последний момент успел спасти младенца от взрыва дрона

В результате сильного взрыва мужчина получил порезы рук и живота, а его жена — гематому. Наибольшие разрушения получили верхние этажи дома. Там дотла выгорело помещение детской типографии. В расположенных ниже квартирах выбило окна, а обломки повредили припаркованные во дворе автомобили.

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Местные жители также сообщили, что одного из травмированных медики выносили на носилках. К звукам «Шахедов», говорят, привыкли, ведь дроны очень часто пролетали над их домом. Большинство людей на момент атаки по дому находились в своих квартирах.

Антон, живущий на 10-м этаже, во время тревоги как раз вернулся домой. Он припарковал автомобиль рядом с подъездом. В момент, когда он доставал пятимесячного малыша из автомобиля, услышал звук приближающегося «Шахеда».

Буквально через 30 секунд дрон попал в их дом.

«Взглянул вверх — как раз пролетает над нами. Врезается в дом. Жена запрыгнула в машину каким-то чудом. А я побежал по дороге с ребенком на руках. Там споткнулся, упал, накрыл собой ребенка», — делится Антон.

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Мужчина добавляет, что все это произошло за несколько секунд. Семье повезло, ведь они находились прямо под этажами, в которые попало и посыпалось стекло и обломки, и получили легкие травмы.

Больше всего у семьи пострадал автомобиль, который повредило осколками.

Коммунальщики уже начали убирать двор, усеянный стеклом.

После удара по Вишневому спасли обожженного кота

Напомним, во время обхода разрушенных домов в Вишневом после российского обстрела в ночь на 6 июля спасатели нашли рыжего котика. Животное находилось в критическом состоянии — почти не двигалось, тяжело дышало и имело обожженные ушки, лапки и глаза.

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Спасатели перенесли пушистика в штаб, где вместе с неравнодушными оказали ему первую помощь, напоили водой и начали искать ветеринарную клинику. Потом произошло настоящее чудо — удалось найти хозяев котика.

Владелица сразу забрала любимца и повезла его к ветеринару, а лечение помогли организовать представители Красного Креста. Впереди животное ждет длительное восстановление из-за серьезных ожогов, но самое главное — его жизнь удалось спасти.

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