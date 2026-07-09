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- Київ
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Небезпека з Києва відступає, але синоптики попередили про ще один “сюрприз”: чого очікувати від погоди сьогодні
На Київщині 9 липня очікується хмарна та помірно тепла погода, яка вдень подекуди супроводжуватиметься короткочасними дощами.
У четвер, 9 липня, на Київщині очікується хмарна та помірно тепла погода, яка вдень подекуди супроводжуватиметься короткочасними літніми дощами.
Синоптики Укргідрометцентру прогнозують в регіоні хмарну погоду із проясненнями. Якщо ніч пройде без опадів, то вдень ймовірні короткочасні дощі. Вітер буде західний та дутиме зі швидкістю5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів вище нуля.
У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +20…+22 градусів тепла.
Синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує у столиці 9 липня дощі.
«У Києві 9-го липня очікується місцями дощ, температура повітря становитиме скромненькі +20+22 градуси», — написала фахівчиня на своїй сторінці у Facebook.
За даними погодного порталу Sinoptik, починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Києві буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +16 до +21 градуса тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 9 липня.
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