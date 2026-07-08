- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 502
- Час на прочитання
- 2 хв
ДСНС показала наслідки удару РФ по Деснянському району Києва: є загиблі та поранені
Російський безпілотник влучив у Деснянському районі Києва, спричинивши масштабну пожежу. ДСНС показала наслідки атаки, унаслідок якої є загиблі та поранені.
Після сьогоднішньої російської атаки на Київ відомо про руйнування та пожежі у двох районах столиці — Святошинському та Деснянському. Відомо про загиблих та поранених українців.
У ДСНС показали наслідки пожеж після російських ударів.
Що відбувається у Деснянському районі після російського удару: фото
У Деснянському районі Києва внаслідок удару російського безпілотника загинули двоє людей, а ще дев’ятеро зазнали поранень.
За даними міського голови Віталія Кличка, у Києві сьогодні внаслідок російської атаки загинули троє людей.
На місці влучання ворожого БпЛА сталася пожежа в триповерховій складській будівлі, після чого полум’я поширилося на сусідню споруду. Наразі рятувальники вже ліквідували займання, яке охопило площу 900 кв. м.
Загалом у столиці кількість травмованих через атаку російських дронів зросла до 10 осіб, з яких вісьмох госпіталізували медики.
Наслідки атаки на Київ 8 липня
Нагадаємо, у ніч проти 8 липня російська армія завдала ракетного удару по Києву, внаслідок чого одна жінка загинула, а ще двоє людей дістали травми.
Найбільших руйнувань та пожеж зазнав Святошинський район, де постраждали адміністративна будівля, гаражний кооператив, склади та трамвайне депо. Пожежі також виникли на складах у Деснянському районі, проте рятувальники вже локалізували всі осередки займання.
Унаслідок обстрілу депо було пошкоджено 42 польські вагони PESA, що призвело до змін у роботі громадського транспорту. Трамваї № 1 та № 3 тимчасово курсують зі збільшеними інтервалами, а для забезпечення перевезень влада запустила дублюючі автобусні маршрути № 1Т та № 3Т. Відновити пошкоджений рухомий склад обіцяють орієнтовно протягом тижня.