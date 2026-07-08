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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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502
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ДСНС показала наслідки удару РФ по Деснянському району Києва: є загиблі та поранені

Російський безпілотник влучив у Деснянському районі Києва, спричинивши масштабну пожежу. ДСНС показала наслідки атаки, унаслідок якої є загиблі та поранені.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Наслідки удару РФ по Деснянському району Києва

Наслідки удару РФ по Деснянському району Києва / © ДСНС

Після сьогоднішньої російської атаки на Київ відомо про руйнування та пожежі у двох районах столиці — Святошинському та Деснянському. Відомо про загиблих та поранених українців.

У ДСНС показали наслідки пожеж після російських ударів.

Що відбувається у Деснянському районі після російського удару: фото

У Деснянському районі Києва внаслідок удару російського безпілотника загинули двоє людей, а ще дев’ятеро зазнали поранень.

За даними міського голови Віталія Кличка, у Києві сьогодні внаслідок російської атаки загинули троє людей.

На місці влучання ворожого БпЛА сталася пожежа в триповерховій складській будівлі, після чого полум’я поширилося на сусідню споруду. Наразі рятувальники вже ліквідували займання, яке охопило площу 900 кв. м.

Загалом у столиці кількість травмованих через атаку російських дронів зросла до 10 осіб, з яких вісьмох госпіталізували медики.

Наслідки атаки на Київ 8 липня

Нагадаємо, у ніч проти 8 липня російська армія завдала ракетного удару по Києву, внаслідок чого одна жінка загинула, а ще двоє людей дістали травми.

Найбільших руйнувань та пожеж зазнав Святошинський район, де постраждали адміністративна будівля, гаражний кооператив, склади та трамвайне депо. Пожежі також виникли на складах у Деснянському районі, проте рятувальники вже локалізували всі осередки займання.

Унаслідок обстрілу депо було пошкоджено 42 польські вагони PESA, що призвело до змін у роботі громадського транспорту. Трамваї № 1 та № 3 тимчасово курсують зі збільшеними інтервалами, а для забезпечення перевезень влада запустила дублюючі автобусні маршрути № 1Т та № 3Т. Відновити пошкоджений рухомий склад обіцяють орієнтовно протягом тижня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
502
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