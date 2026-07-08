Атака РФ на Київ: рятувальники показали влучання дрона в будинок (фото)

Атака РФ на Київ 8 липня / © ДСНС України

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Російські війська завдали удару безпілотником по житловому будинку в Деснянському районі Києва. Внаслідок атаки пошкоджено верхні поверхи будівлі, а також постраждала дитина. Рятувальники показали кадри з місця подій.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Росія атакувала будинок у Деснянському районі — що відомо

За даними рятувальників, у результаті влучання в одному з нежитлових приміщень багатоповерхівки спалахнула пожежа. Вогонь охопив площу у 20 квадратних метрів.

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Під час ліквідації наслідків атаки співробітники ДСНС евакуювали з будинку дитину, яка отримала різані рани. На свіжому повітрі її одразу передали бригаді медиків для надання допомоги.

Наразі рятувальники, поліція та всі відповідні екстрені служби міста продовжують працювати на місці події для подолання наслідків обстрілу.

Дрон РФ влучив у будинок в Києві — фото та відео

Атака РФ на Київ 8 липня / © ДСНС України

Атака РФ на Київ 8 липня / © ДСНС України

Атака РФ на Київ 8 липня / © ДСНС України

Атака РФ на Київ 8 липня / © ДСНС України

Атака РФ на Київ 8 липня / © ДСНС України

Атака РФ на Київ 8 липня / © ДСНС України

Атака РФ на Київ — останні новини

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва ворожий дрон влучив у 25-поверхівку. Виникла пожежа, є постраждалі.

Наразі станом на 20:00 8 липня відомо про 17 постраждалих у Києві. Серед них 9 звернулися до лікарів по допомогу, зокрема 17-річний хлопець.

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Варто додати, у Києві вже кілька разів за ранок оголошували повітряну тривогу. Втім, у столиці після відбою о 12:38 знову сталися вибухи.

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