Атака на Київ 8 липня. / © ДСНС

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Вночі проти 8 липня російська армія атакувала Київ. Наслідки фіксують у двох районах столиці. Одна загибла.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«На жаль, маємо інформацію, що внаслідок атаки цієї ночі загинула жінка. Станом на зараз (08:30 — Ред.) — одна загибла та двоє осіб поранених», — наголосив чиновник.

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Атака на Київ — які наслідки

За даними ДСНС, внаслідок ракетного удару сталися пожежі у двох районах столиці. У Деснянському районі зайнялися складські приміщення.

У Святошинському районах сталися пожежі в адміністративній будівлі, на складських приміщеннях, у гаражному кооперативі, пошкоджено трамваї.

«Під час гасіння пожежі на одній із локацій у Святошинському районі виявлено тіло жінки», — наголосили рятувальники.

Фото наслідків

РФ завдала нового удару по Києву. / © ДСНС

РФ завдала нового удару по Києву. / © ДСНС

РФ завдала нового удару по Києву. / © ДСНС

Нагадаємо, після опівночі у Києві прогриміли вибухи перед повітряною тривогою. Росія атакувала столицю балістичними ракетами. Унаслідок російської атаки виникли пожежі у Деснянському та Святошинському районах.

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Зранку у Києві знову було оголошено тривогу. Сирени через загрозу безпілотників лунали понад 2,5 год. — від 05:29 до 08:05.

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