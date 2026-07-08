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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
671
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Києву: спалахнули масштабні пожежі, є загибла і травмовані — усі деталі (фото)

У столиці внаслідок чергового нічного російського обстрілу загинула одна людина.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Київ 8 липня.

Атака на Київ 8 липня. / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 8 липня російська армія атакувала Київ. Наслідки фіксують у двох районах столиці. Одна загибла.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«На жаль, маємо інформацію, що внаслідок атаки цієї ночі загинула жінка. Станом на зараз (08:30 — Ред.) — одна загибла та двоє осіб поранених», — наголосив чиновник.

Атака на Київ — які наслідки

За даними ДСНС, внаслідок ракетного удару сталися пожежі у двох районах столиці. У Деснянському районі зайнялися складські приміщення.

У Святошинському районах сталися пожежі в адміністративній будівлі, на складських приміщеннях, у гаражному кооперативі, пошкоджено трамваї.

«Під час гасіння пожежі на одній із локацій у Святошинському районі виявлено тіло жінки», — наголосили рятувальники.

Фото наслідків

РФ завдала нового удару по Києву. / © ДСНС

РФ завдала нового удару по Києву. / © ДСНС

РФ завдала нового удару по Києву. / © ДСНС

РФ завдала нового удару по Києву. / © ДСНС

РФ завдала нового удару по Києву. / © ДСНС

РФ завдала нового удару по Києву. / © ДСНС

Нагадаємо, після опівночі у Києві прогриміли вибухи перед повітряною тривогою. Росія атакувала столицю балістичними ракетами. Унаслідок російської атаки виникли пожежі у Деснянському та Святошинському районах.

Зранку у Києві знову було оголошено тривогу. Сирени через загрозу безпілотників лунали понад 2,5 год. — від 05:29 до 08:05.

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Дата публікації
Кількість переглядів
671
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