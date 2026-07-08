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Ракетний удар по Києву: спалахнули масштабні пожежі, є загибла і травмовані — усі деталі (фото)
У столиці внаслідок чергового нічного російського обстрілу загинула одна людина.
Вночі проти 8 липня російська армія атакувала Київ. Наслідки фіксують у двох районах столиці. Одна загибла.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
«На жаль, маємо інформацію, що внаслідок атаки цієї ночі загинула жінка. Станом на зараз (08:30 — Ред.) — одна загибла та двоє осіб поранених», — наголосив чиновник.
Атака на Київ — які наслідки
За даними ДСНС, внаслідок ракетного удару сталися пожежі у двох районах столиці. У Деснянському районі зайнялися складські приміщення.
У Святошинському районах сталися пожежі в адміністративній будівлі, на складських приміщеннях, у гаражному кооперативі, пошкоджено трамваї.
«Під час гасіння пожежі на одній із локацій у Святошинському районі виявлено тіло жінки», — наголосили рятувальники.
Фото наслідків
Нагадаємо, після опівночі у Києві прогриміли вибухи перед повітряною тривогою. Росія атакувала столицю балістичними ракетами. Унаслідок російської атаки виникли пожежі у Деснянському та Святошинському районах.
Зранку у Києві знову було оголошено тривогу. Сирени через загрозу безпілотників лунали понад 2,5 год. — від 05:29 до 08:05.