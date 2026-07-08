РФ завдала нового удару по Києву: що відомо про наслідки ракетної атаки (фото)

Атака на Київ / © ДСНС

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У ніч проти 8 липня російська армія атакувала Київ ракетами. Внаслідок обстрілу в різних районах міста виникли пожежі та руйнування.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Удар по Києву вночі 8 липня: що відомо про наслідки ракетної атаки (фото) (7 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Найбільше постраждав Святошинський район. Там загорілися адміністративна будівля та складські приміщення. За даними рятувальників, двоє людей дістали травми, одного з них госпіталізували.

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Крім того, за іншою адресою у Святошинському районі сталася пожежа в гаражному кооперативі, яку рятувальники вже ліквідували. Також внаслідок російської атаки пошкоджені адміністративна будівля та трамваї.

У Деснянському районі через ракетний удар загорілися складські приміщення.

У ДСНС зазначили, що на всіх інших локаціях пожежі вже локалізовані. На місцях продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби.

Інформація про можливих загиблих і постраждалих уточнюється.

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Атака на Київську область 6 липня — що відомо

У Вишневому Київської області ліквідовують наслідки масованої атаки 6 липня. Там удар РФ спричинив масштабні руйнування, пожежі і евакуацію мирних жителів.

Внаслідок російської масованої атаки на Київську область загинули 9 людей. У Вишневому пошкоджено понад 200 будівель, зокрема понад 100 житлових будинків. Близько 500 жителів евакуювали.

У Києві внаслідок російської атаки загинули 19 людей, ще близько 70 дістали поранення. Загалом роботи з ліквідації наслідків тривають на понад 20 локаціях. Найскладніша ситуація в Дарницькому та Подільському районах.

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