У Києві через атаку РФ є перший потерпілий: Ткаченко закликав не залишати укриття

Ракета / © ТСН.ua

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на зараз попередньо відомо про одного потерпілого внаслідок ворожої атаки на столицю. Інформація уточнюється.

Він також закликав мешканців Києва не залишати укриттів, адже на підступах до міста все ще перебувають російські ударні безпілотники.

"Кияни, залишайтеся в укриттях до відбою, на підступах до Києва є ворожі ударні БпЛА", — наголосив Ткаченко.

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Повітряна тривога в столиці триває. Жителів міста закликають не ігнорувати сигнали небезпеки та перебувати в безпечних місцях до офіційного відбою.

Нагадаємо, що унаслідок російської балістичної атаки в Києві виникли пожежі у Деснянському та Святошинському районах. На місцях працюють екстрені служби.

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