ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
1 хв

Чи знала мати: у Києві розслідують справу про сексуальне насильство над п'ятьма дітьми

Зловмисник вчиняв дії сексуального характеру щодо п’ятьох дітей віком від 2 до 8 років. За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Чи знала мати: у Києві розслідують справу про сексуальне насильство над п'ятьма дітьми

Чоловік вчиняв насильницькі дії щодо своїх малолітніх племінників / © pixabay.com

У Києві викрили 34-річного чоловіка, який вчиняв насильницькі дії щодо п’ятьох малолітніх дітей.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що фігурант проживав разом зі своєю сестрою та її п’ятьма дітьми — трьома хлопчиками та двома дівчатками віком від 2 до 8 років — у спільному помешканні та вчиняв відносно малечі дії сексуального характеру.

У Києві викрили 34-річного чоловіка, який вчиняв насильницькі дії щодо п’ятьох малолітніх дітей / © Національна поліція Києва

У Києві викрили 34-річного чоловіка, який вчиняв насильницькі дії щодо п’ятьох малолітніх дітей / © Національна поліція Києва

«Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 153 Кримінального кодексу України — вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі», — заявили правоохоронці.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі поліцейські з’ясовують, чи була мати дітей обізнана про можливі протиправні дії свого родича. У разі встановлення відповідних фактів діям матері буде надано правову оцінку.

Дітей вилучено з родини і вони перебувають під опікою соціальних служб та психологів.

Нагадаємо, в Одеській області серійного ґвалтівника 13 хлопчиків засудили до 15 років за ґратами. Такий термін встановлено через вік. Закон не дозволяє застосувати довічне ув’язнення.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
260
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie