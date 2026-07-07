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- Київ
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Чи знала мати: у Києві розслідують справу про сексуальне насильство над п'ятьма дітьми
Зловмисник вчиняв дії сексуального характеру щодо п’ятьох дітей віком від 2 до 8 років. За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.
У Києві викрили 34-річного чоловіка, який вчиняв насильницькі дії щодо п’ятьох малолітніх дітей.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.
Правоохоронці встановили, що фігурант проживав разом зі своєю сестрою та її п’ятьма дітьми — трьома хлопчиками та двома дівчатками віком від 2 до 8 років — у спільному помешканні та вчиняв відносно малечі дії сексуального характеру.
«Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 153 Кримінального кодексу України — вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі», — заявили правоохоронці.
На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі поліцейські з’ясовують, чи була мати дітей обізнана про можливі протиправні дії свого родича. У разі встановлення відповідних фактів діям матері буде надано правову оцінку.
Дітей вилучено з родини і вони перебувають під опікою соціальних служб та психологів.
Нагадаємо, в Одеській області серійного ґвалтівника 13 хлопчиків засудили до 15 років за ґратами. Такий термін встановлено через вік. Закон не дозволяє застосувати довічне ув’язнення.