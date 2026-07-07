Знала ли мать: в Киеве расследуют дело о сексуальном насилии над пятью детьми

Мужчина совершал насильственные действия в отношении своих малолетних племянников / © pixabay.com

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В Киеве разоблачили 34-летнего мужчину, который совершал насильственные действия в отношении пяти малолетних детей.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киева

Правоохранители установили, что фигурант проживал вместе со своей сестрой и ее пятью детьми — тремя парнями и двумя девочками в возрасте от 2 до 8 лет — в общем доме и совершал в отношении детей действия сексуального характера.

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В Киеве разоблачили 34-летнего мужчину, который совершал насильственные действия в отношении пяти малолетних детей / © Национальная полиция Киева

«Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 153 Уголовного кодекса Украины — совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы», — заявили правоохранители.

На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Полицейские выясняют, была ли мать детей осведомлена о возможных противоправных действиях своего родственника. В случае установления соответствующих фактов, действиям матери будет дана правовая оценка.

Дети изъяты из семьи и находятся на попечении социальных служб и психологов.

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Напомним, в Одесские области серийного насильника 13 мальчиков приговорили к 15 годам за решеткой. Такой срок установлен по возрасту. Закон не разрешает применить пожизненное заключение.

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