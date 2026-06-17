Педофіл уночі проліз до дитячої кімнати та напав на дівчинку в Бучі: що відомо

Педофіл напав на дитину в Бучі

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Поліція Київської області повідомила про підозру чоловіку, який заліз через вікно до кімнати, де спала 8-річна дівчинка, та вчинив розпусні дії. Випадок трапився 14 червня в Бучі.

Про це повідомили в поліції Київщини.

Заліз у вікно до дитини і вчинив розпусні дії: у Бучі затримали чоловіка

У Київській області правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, якого підозрюють у вчиненні дій сексуального характеру щодо малолітньої дитини. Зловмисник посеред ночі вдерся до кімнати дівчинки через вікно.

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Подія сталася у ніч на 14 червня. О 03:10 до правоохоронців звернувся родич дівчинки. За його словами, до їхнього помешкання проник невідомий і вчинив розпусні дії щодо 8-річної дитини.

За попередніми даними слідства, підозрюваний потрапив до квартири на першому поверсі через вікно. Зайшовши до кімнати, де перебувала дівчинка, він почав обіймати та торкатися її. Дівчинка закричала.

На галас одразу прибігла мати, після чого нападник вистрибнув у вікно та втік. Оперативники встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловікові повідомили про підозру. За проникнення до житла та скоєння дій сексуального характеру щодо дитини йому загрожує відповідальність за статтями ч. 1 ст. 162 та ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України.

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Триває досудове розслідування.

Заманив дитину цукерками та велосипедом

Нагадаємо, поліція Києва затримала 44-річного киянина, який розбещував 9-річну дівчинку. Зловмисник познайомився з дитиною біля під’їзду, коли вона гуляла сама, та увійшов у довіру, запропонував навчити кататися на велосипеді, пригощав цукерками й подарував мобільний телефон.

Після цього він почав запрошувати дівчинку до себе додому, де вчиняв розпусні дії та знімав фото й відео інтимного характеру. Чоловіка помітили патрульні біля станції метро «Харківська», коли він віз дитину на рамі велосипеда з порушенням ПДР. Під час перевірки документів він не зміг пояснити, чому перебуває з незнайомою дівчинкою, а згодом слідчі виявили в його телефоні інтимні матеріали з потерпілою.

На час досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

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