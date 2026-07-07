Його вважали загиблим: пес Йося дивом вижив після удару РФ по Вишневому

Атака на Вишневе / © ДСНС

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Після російського удару по Вишневому 6 липня господарі були переконані, що їхній пес Йося загинув у пожежі. Однак тварина дивом вижила.

Про це пише «Україна сейчас».

Під час російського обстрілу Йося залишився замкненим у будинку. За словами господарів, коли почалися вибухи, пес уже був усередині, а вибратися самостійно, здавалося, не мав шансів.

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«Коли почалося, племінник забіг і закрив його в будинку. Видно, коли бомбило, скло вилетіло з вікна. Думали, що його немає, згорів», — розповів власник.

За попередніми припущеннями, саме вибухова хвиля вибила вікно, через яке пес зміг залишити охоплений вогнем будинок.

Йося вижив, однак дістав травми. Зараз він шкутильгає на задню лапу

Господарі розповідають, що після порятунку тварина перебувала у сильному стресі.

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«Їсти не хотів взагалі і пити», — каже власник.

Пес Йося / © Фото з відкритих джерел

Російська атака на Вишневе — останні новини

Нагадаємо, через масовану російську атаку на Київщину загинули восьмеро людей. У Вишневому пошкоджено понад 200 будівель, зокрема понад 100 житлових будинків. Близько 500 жителів евакуювали. Для постраждалих розгорнули пункти тимчасового розміщення, триває робота комісій з оцінки збитків через програму «єВідновлення».

Наразі тривають пошукові роботи після масованої атаки РФ. За словами речниці ДСНС Київської області Вікторії Рубан, рятувальники досі шукають одну людину.

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