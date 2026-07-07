З-під завалів у Києві дістали тіла 12-річного хлопчика і його мами: моторошні деталі від влади

Атака на Київ 6 липня

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Рятувальники дістали з-під завалів у будинку в Дарницькому районі тіла 12-річного хлопчика та його мами. Кількість загиблих внаслідок удару по Києву зросла до 19.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко вранці 7 липня.

За його словами, тіла загиблих дістали вночі. Загалом через російський обстріл постраждали 76 людей, 24 із них перебувають в стаціонарах лікарень, серед них — двоє дітей.

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Кличко нагадав, що 7 липня в Києві оголошений День жалоби в памʼять про жертв масованої атаки Росії на столицю.

Атака Росії по Києву — останні новини:

Вранці 7 липня рятувальники повідомляли, що у Дарницькому районі пошуково-рятувальні роботи завершені. За їхніми даними, там загинули 11 людей. У Подільському районі розбір завалів досі триває. Там відомо про 8 жертв.

У ЗМІ стало відомо, що однією з загиблих внаслідок удару РФ по столиці виявилася дівчина Ірина Грабко — вимушена переселенка з тимчасово окупованої росіянами території Херсонської області.

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