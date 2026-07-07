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З-під завалів у Дарницькому районі дістали ще двох загиблих: жертв удару по Києву вже 18 (фото)
У Дарницькому районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів житлового будинку ще два тіла. Кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 18 осіб.
Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого будинку в Дарницькому районі Києва, який зазнав удару під час російської атаки.
Як повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, з-під завалів деблокували ще два тіла загиблих.
З-під завалів у Дарницькому районі дістали ще двох загиблих: жертв удару по Києву вже 18 (4 фото)
Таким чином кількість жертв російського удару по столиці зросла до 18 людей. Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами ще можуть перебувати люди.
Атака РФ на Київ 6 липня — останні новини
Нагадаємо, вночі 6 липня Росія масовано атакувала ракетами Київ. Влучання зафіксували в кількох районах. Росіяни знову били по житловій забудові.
Внаслідок удару росіян у Києві 6 липня постраждав ЖК «Славутич» у Дарницькому районі.
Також під час атаки на Київ росіяни влучили в багатоповерхівку в Подільському районі. Мешканці розповіли про руйнування і момент удару.