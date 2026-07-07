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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
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З-під завалів у Дарницькому районі дістали ще двох загиблих: жертв удару по Києву вже 18 (фото)

У Дарницькому районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів житлового будинку ще два тіла. Кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 18 осіб.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пошук людей

Пошук людей / © ДСНС

Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого будинку в Дарницькому районі Києва, який зазнав удару під час російської атаки.

Як повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, з-під завалів деблокували ще два тіла загиблих.

З-під завалів у Дарницькому районі дістали ще двох загиблих: жертв удару по Києву вже 18 (4 фото)

Рятувальна операція_1 / © ДСНС

© ДСНС

Рятувальна операція_3 / © ДСНС

© ДСНС

Рятувальна операція_5 / © ДСНС

© ДСНС

Рятувальна операція_2 / © ДСНС

© ДСНС

Таким чином кількість жертв російського удару по столиці зросла до 18 людей. Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами ще можуть перебувати люди.

Атака РФ на Київ 6 липня — останні новини

Нагадаємо, вночі 6 липня Росія масовано атакувала ракетами Київ. Влучання зафіксували в кількох районах. Росіяни знову били по житловій забудові.

Внаслідок удару росіян у Києві 6 липня постраждав ЖК «Славутич» у Дарницькому районі.

Також під час атаки на Київ росіяни влучили в багатоповерхівку в Подільському районі. Мешканці розповіли про руйнування і момент удару.

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Дата публікації
Кількість переглядів
153
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