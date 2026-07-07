Из-под завалов в Киеве достали тела 12-летнего мальчика и его мамы: жуткие детали от власти

Атака на Киев 6 июля

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Спасатели извлекли из-под завалов в доме в Дарницком районе тела 12-летнего мальчика и его мамы. Число погибших в результате удара по Киеву возросло до 19.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко утром 7 июля.

По его словам, тела погибших достали ночью. Всего из-за российского обстрела пострадали 76 человек, 24 из них находятся в стационарах больниц, среди них — двое детей.

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Кличко напомнил, что 7 июля в Киеве объявлен День траура в память о жертвах массированной атаки России на столицу.

Атака России по Киеву — последние новости:

Утром 7 июля спасатели сообщали, что в Дарницком районе поисково-спасательные работы завершены. По их данным, там погибли 11 человек. В Подольском районе разбор завалов продолжается. Там известно о 8 жертвах.

В СМИ стало известно, что одной из погибших в результате удара РФ по столице оказалась девушка Ирина Грабко — вынужденная переселенка с временно оккупированной россиянами территории Херсонской области.

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