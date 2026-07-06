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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
376
Час на прочитання
2 хв

Врятувалася з окупації, але не пережила атаку на Київ: ракетний удар РФ обірвав життя Ірини Грабко з Херсонщини

Під час нічної атаки на столицю загинула дівчина, яка евакуювалася з окупованої Нової Каховки — Ірина Грабко.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Ірина Грабко

Ірина Грабко / © соцмережі

Кількість жертв російського обстрілу столиці в ніч проти 6 липня знову зросла. Однією з загиблих виявилася дівчина Ірина Грабко — вимушена переселенка з тимчасово окупованої росіянами території Херсонської області.

Про це повідомило видання «Нова Каховка».

За інформацією журналістів, дівчина пройшла важкий шлях виїзду з рідного окупованого міста та приїхала до Києва в пошуках спокою і безпеки, проте стала жертвою чергової атаки російських військ.

Трагедію на своїй сторінці у фейсбуці прокоментувала мати вбитої дівчини Катерина Грабко.

«Моя кохана квіточка. Ти мріяла, сміялася, жила це життя, як ніхто, ти любила життя. І в одну мить вони забрали тебе у мене… як мені жити без тебе? Мій яскравий промінчик? Кохаю тебе, твоя мама», — написала вона.

Наразі у столиці тривають заходи з ліквідації наслідків варварського обстрілу. Рідні та близькі загиблих отримують необхідну допомогу і співчуття від громади.

Атака РФ на Київ 6 липня — що відомо

Нагадаємо, вночі 6 липня Росія масовано атакувала ракетами Київ. Влучання зафіксували в кількох районах. Росіяни знову били по житловій забудові.

Внаслідок удару росіян у Києві 6 липня постраждав ЖК «Славутич» у Дарницькому районі.

Також під час атаки на Київ росіяни влучили в багатоповерхівку в Подільському районі. Мешканці розповіли про руйнування і момент удару.

Окрім цього, російська атака на Київську область 6 липня забрала життя щонайменше 7 людей. Такі дані відомі станом на 18:00. У Вишневому тривають розбирання завалів, пошуково-рятувальна операція та евакуація через небезпеку повторної детонації та шкідливе повітря.

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Дата публікації
Кількість переглядів
376
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