Врятувалася з окупації, але не пережила атаку на Київ: ракетний удар РФ обірвав життя Ірини Грабко з Херсонщини

Ірина Грабко / © соцмережі

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Кількість жертв російського обстрілу столиці в ніч проти 6 липня знову зросла. Однією з загиблих виявилася дівчина Ірина Грабко — вимушена переселенка з тимчасово окупованої росіянами території Херсонської області.

Про це повідомило видання «Нова Каховка».

За інформацією журналістів, дівчина пройшла важкий шлях виїзду з рідного окупованого міста та приїхала до Києва в пошуках спокою і безпеки, проте стала жертвою чергової атаки російських військ.

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Трагедію на своїй сторінці у фейсбуці прокоментувала мати вбитої дівчини Катерина Грабко.

«Моя кохана квіточка. Ти мріяла, сміялася, жила це життя, як ніхто, ти любила життя. І в одну мить вони забрали тебе у мене… як мені жити без тебе? Мій яскравий промінчик? Кохаю тебе, твоя мама», — написала вона.

Наразі у столиці тривають заходи з ліквідації наслідків варварського обстрілу. Рідні та близькі загиблих отримують необхідну допомогу і співчуття від громади.

Атака РФ на Київ 6 липня — що відомо

Нагадаємо, вночі 6 липня Росія масовано атакувала ракетами Київ. Влучання зафіксували в кількох районах. Росіяни знову били по житловій забудові.

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Внаслідок удару росіян у Києві 6 липня постраждав ЖК «Славутич» у Дарницькому районі.

Також під час атаки на Київ росіяни влучили в багатоповерхівку в Подільському районі. Мешканці розповіли про руйнування і момент удару.

Окрім цього, російська атака на Київську область 6 липня забрала життя щонайменше 7 людей. Такі дані відомі станом на 18:00. У Вишневому тривають розбирання завалів, пошуково-рятувальна операція та евакуація через небезпеку повторної детонації та шкідливе повітря.

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