Поранені після атаки на Київ / © ДСНС

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Унаслідок російського обстрілу Києва у ніч проти 6 липня у постраждалих у столиці діагностували опіки, осколкові ураження, порізи та політравми. В однієї з госпіталізованих жінок зафіксовано ампутацію нижніх кінцівок.

Про це в ефірі Київ24 розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан.

Стан поранених киян після російської атаки

За словами Мостепан, до однієї з лікарень також доставили чоловіка віком приблизно 30–35 років, який перебував у вкрай тяжкому стані.

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У пацієнта виявили важку черепно-мозкову травму та значні пошкодження внутрішніх органів — легенів та черевної порожнини.

Медики тривалий час боролися за його життя, проте травми виявилися несумісними з життям, і врятувати чоловіка не вдалося.

«Травми різного характеру: опіки, ураження, порізи шкіри. На жаль, після цього обстрілу були вже і ампутації — нижніх кінцівок, у жінки сталася. Один чоловік, невідомий, віком 30–35 років, загинув у лікарні. За даними судмедекспертів, сьогодні маємо 11 загиблих», — повідомила Мостепан.

Наразі троє пацієнтів перебувають у тяжкому стані, всі інші — у стані середньої тяжкості. Наймолодшим постраждалим є семирічний хлопчик — у нього також стан середньої тяжкості.

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Усі лікарні працюють у посиленому режимі. З попереднього обстрілу у всіх пацієнтів позитивна динаміка.

Атака на Київ: останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши дрони, а також крилаті й балістичні ракети. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, кількість загиблих зросла до 11 людей — один із поранених чоловіків помер у лікарні вранці. Загалом постраждали 46 осіб, із яких 27 були госпіталізовані, зокрема троє дітей.

Ворожі удари завдали руйнувань одразу в кількох районах міста. У Голосіївському та Подільському районах спалахнули пожежі, а на Подолі в одному з будинків заблокувало людей.

Рятувальники продовжують пошукові роботи у 21-поверховому житловому будинку, де через атаку зруйновано конструкції з другого по п’ятий поверх.

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Постраждав і Дарницький район: там уламки пошкодили 25-поверховий будинок на території житлового комплексу, в іншій будівлі зайнялися квартири площею близько 150 квадратних метрів, а також спалахнув розташований поруч гаражний кооператив.

Цей обстріл став наступним сильним ударом по столиці після попередньої великої атаки, що відбулася у ніч проти 2 липня.

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