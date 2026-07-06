Раненые после атаки на Киев

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В результате российского обстрела Киева В ночь на 6 июля у пострадавших в столице диагностировали ожоги, осколочные поражения, порезы и политравмы. У одной из госпитализированных женщин зафиксирована ампутация нижних конечностей.

Об этом в эфире Київ24 рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.

Состояние раненых киевлян после российской атаки

По словам Мостепан, в одну из больниц также доставили мужчину в возрасте примерно 30–35 лет, который находился в крайне тяжелом состоянии.

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У пациента была тяжелая черепно-мозговая травма и значительные повреждения внутренних органов — легких и брюшной полости.

Медики долгое время боролись за его жизнь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, и спасти мужчину не удалось.

«Травмы разного характера: ожоги, поражения, порезы кожи. К сожалению, после этого обстрела были уже и ампутации — нижних конечностей, у женщины произошло. Один мужчина, неизвестный, в возрасте 30-35 лет, погиб в больнице. По данным судмедэкспертов, сегодня есть 11 погибших», — сообщила Мостепан.

Сейчас трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Самым маленьким пострадавшим является семилетний мальчик — у него также состояние средней тяжести.

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Все больницы работают в усиленном режиме. После предыдущего обстрела у всех пациентов положительная динамика.

Атака на Киев: последние новости

Напомним, в ночь на 6 июля Россия совершила массированную атаку на Киев, применив дроны, а также крылатые и баллистические ракеты. По информации мэра столицы Виталия Кличко, количество погибших возросло до 11 человек — один из раненых мужчин скончался в больнице утром. В общей сложности пострадали 46 человек, из которых 27 были госпитализированы, в том числе трое детей.

Вражеские удары нанесли разрушения сразу в нескольких районах города. В Голосеевском и Подольском районах вспыхнули пожары, а на Подоле в одном из домов заблокировало людей.

Спасатели продолжают поисковые работы в 21-этажном жилом доме, где из-за атаки разрушены конструкции со второго по пятый этаж.

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Пострадал и Дарницкий район: там обломки повредили 25-этажное здание на территории жилого комплекса, в другом здании загорелись квартиры площадью около 150 квадратных метров, а также загорелся расположенный рядом гаражный кооператив.

Этот обстрел стал следующим сильным ударом по столице после предыдущей большой атаки, состоявшейся в ночь на 2 июля.

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