У Вишневому сильно забруднене повітря / © ДСНС

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У Вишневому на Київщині динамічно змінюється якість повітря після російської атаки балістичними ракетами. В епіцентрі вибухів станом на 11:20 фіксується рівень забруднення на рівні 99, який є небезпечним.

Про це свідчать дані SaveEcoBot.

У Вишневому сильне забруднення повітря

Через російську атаку рівень забруднення повітря у Вишневому доходив до позначки 262. Нині за даними мапи рівень забруднення повітря є на рівні 99 балів.

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Якщо виходите надвір — використовуйте респіратор або маску. Пийте більше води та утримайтеся від фізичних навантажень на вулиці. Тримайте вікна та двері зачиненими.

Громадян просять утриматися від перебування на вулиці. Тим, хто хоче потрапити на евакуацію з Вишневого, потрібно прийти за такими адресами:

м. Вишневе, вул. Європейська, 20

м. Крюківщина, вул. Балукова, 1Е

Із собою потрібно взяти документи, воду, необхідні ліки та речі першої потреби.

У Вишневому досі зберігається загроза повторної детонації. Оперативники проводять евакуацію громадян.

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У Києві та області після атаки зросла кількість загиблих

Нагадаємо, що внаслідок масованої ворожої атаки на Київщину кількість загиблих зросла до трьох людей, а у столиці підтверджено загибель 11 осіб.

Пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів усе ще тривають, а кількість жертв та постраждалих може змінюватися, оскільки люди продовжують звертатися по допомогу.

Наразі в області відомо про 26 постраждалих, серед яких двоє дітей — 9-місячне немовля та 12-річна дитина. До лікарень госпіталізували 18 осіб — троє з них у важкому стані, ще чотирьом допомогли на місці.

Через руйнування у Вишневому довелося евакуювати 479 місцевих жителів.

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