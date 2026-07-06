КНУ ім. Шевченка постраждав під час масованої атаки РФ: що відомо про наслідки

КНУ ім. Шевченка / © КНУ імені Тараса Шевченка

Реклама

Під час нічної атаки Росії на столицю України постраждали корпуси та гуртожиток Київського національного університету імені Тараса Шевченка на ВДНГ.

Про це повідомив в.о. ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка.

За його словами, навчальний заклад та гуртожиток зазнали пошкоджень внаслідок вибухової хвилі.

Реклама

«Вибито скло у вікнах та дверях одного з навчальних корпусів, пошкоджено також гуртожиток. На інших об’єктах університету, за попередньою інформацією, пошкоджень немає», — зазначив він.

Масована атака на Київ — останні новини:

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія атакувала Київ. Окупанти влучили по багатоповерхівках, є руйнування. Кількість загиблих та постраждалих зростає. Найскладніша ситуація — у Подільському районі столиці. Та країна-агресорка влучила в багатоповерхівки, частково їх зруйнувавши.

У Києві продовжують шукати людей під завалами. Відомо про понад десять загиблих та багато постраждалих. У столиці 7 липня оголошено День жалоби за жертвами атаки РФ.

Новини партнерів