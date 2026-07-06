КНУ им. Шевченко пострадал во время массированной атаки РФ: что известно о последствиях

КНУ им. Шевченко / © КНУ імені Тараса Шевченка

Реклама

Во время ночной атаки на столицу пострадали корпуса и общежитие Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на ВДНХ.

Об этом сообщил и.о. ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Валерий Копийко.

По его словам, учебное заведение и общежитие получили повреждения в результате взрывной волны.

Реклама

«Выбиты стекла в окнах и дверях одного из учебных корпусов, повреждено также общежитие. На других объектах университета, по предварительной информации, повреждений нет», — отметил он.

Массированная атака на Киев — последние новости:

Напомним, в ночь на 6 июля Россия атаковала Киев. оккупанты попали по многоэтажкам, есть разрушения. Число погибших и пострадавших растет. Самая сложная ситуация в Подольском районе столицы. Но страна-агрессорка попала в многоэтажки, частично разрушив их.

В Киеве продолжают искать людей под завалами. Известно более десяти погибших и многих пострадавших. В столице 7 июля объявлен День траура по жертвам атаки РФ.

Новости партнеров